Bolu'da kurbanlık hayvanın bacaklarından bağlanarak hareket halindeki süt aracının arkasından sarkıtılıp götürülmesi tepki çekti.

Dün akşam saat 19.00 sıralarında Bolu-Bilecik kara yolunda ismi öğrenilemeyen süt aracının sürücüsü, kurbanlık hayvanın bacaklarını bağlayarak aracın arka kısmından sarkıttı.

Böyle kurban mı taşınır? Bolu'da tepki çeken görüntü

CANLI ŞEKİLDE SARKITIP GÖTÜRDÜ

Kurbanlık hayvanı canlı şekilde sarkıtarak Mudurnu ilçesi Karataş köyü yoluna kilometrelerce ilerleyen sürücü, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Söz konusu olaya sosyal medyada tepki de gösterildi.

