Böyle kurban mı taşınır? Bolu'da tepki çeken görüntü
Bolu'da kurbanlık hayvanın bacaklarından bağlanarak hareket halindeki süt aracının arkasından sarkıtılıp götürülmesi tepki çekti.
Gündem 11 dk önce
Bolu-Bilecik kara yolunda bir süt aracı sürücüsü, kurbanlık hayvanı canlı şekilde bacaklarından bağlayıp aracın arkasından sarkıtarak kilometrelerce ilerledi.
- Olay, Bolu-Bilecik kara yolunda dün akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi.
- İsmi öğrenilemeyen süt aracının sürücüsü, kurbanlık hayvanın bacaklarını bağlayarak aracın arka kısmından sarkıttı.
- Hayvan canlı şekilde sarkıtılarak Mudurnu ilçesi Karataş köyü yoluna kadar götürüldü.
- Söz konusu olay bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- Olay sosyal medyada tepki çekti.
CANLI ŞEKİLDE SARKITIP GÖTÜRDÜ
Kurbanlık hayvanı canlı şekilde sarkıtarak Mudurnu ilçesi Karataş köyü yoluna kilometrelerce ilerleyen sürücü, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Söz konusu olaya sosyal medyada tepki de gösterildi.
