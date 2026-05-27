İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yerinden edilen binlerce Filistinli, bayram namazını yıkımın ortasında, çadır kamplarda ya da okul avlularında kılmak zorunda kaldı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan ve İsrail kara operasyonlarının en büyük yıkımı bıraktığı yerlerden biri olan Han Yunus kentinde halk, bayram namazı için bombardımanlarda yerle bir edilen tarihi Huda Camisi'ne yöneldi. Cami binasından geriye kalan devasa enkaz yığınları üzerinde toplanan binlerce Filistinli, yan yana gelerek bayram namazını eda etti.

Gazzede Filistinliler bayram namazını İsrailin saldırılarında yıkılan camilerin enkazında kıldı

Beton blokların ve demir yığınlarının ortasında saf tutan kalabalıkta yaşlılar ve çocukların yoğunluğu dikkat çekerken, namazın ardından eller semaya kaldırılarak saldırılarda hayatını kaybedenler için dualar edildi.

ÇADIR KAMPLARDA TEKBİR SESLERİ YÜKSELDİ

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nda da benzer görüntüler hakim oldu. Kamptaki ibadethanelerin neredeyse tamamının kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle Filistinliler, namazı açık alanlarda, sokak aralarında ve yıkılan binaların çevrelediği boşluklarda kılmak zorunda kaldı.

Ekim 2023’ten bu yana camiler, okullar, hastaneler ve sivil altyapının sistemli bir şekilde hedef alınması nedeniyle Gazze genelinde cuma ve vakit namazlarında olduğu gibi bayram namazları da tamamen sokaklara ve çadır kentlerin tozlu meydanlarına taşınmış durumda.

İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRIYOR

İsrail, 10 Ekim 2025’ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze kentinin Rimal Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda biri kadın 3 Filistinli hayatını kaybetti, en az 20 kişi yaralandı.

Filistin makamlarından saldırıya ve can kayıplarına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde hedef alınan binada ve çevresinde ağır hasar oluştuğu görüldü.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptıkları ortak açıklamada, İsrail ordusunun GazzeŞeridi’ne düzenlediği saldırıda Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Avde'nin hedef alındığını iddia etti.

Ortak açıklamada, saldırının Netanyahu ile Katz’ın talimatıyla gerçekleştirildiği aktarılırken, Avde'nin Kassam Tugayları'nın yeni lideri olduğu ileri sürüldü.

İsrail ordusunun 15 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı İzzeddin el-Haddad, hayatını kaybetmişti.

