Gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı Tatlı Sert'in yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Hafta içi her gün yayımlanan programa 27 Mayıs tarihli yayın akışında yer almaması soru işaretlerini beraberinde getirdi. Peki, Müge Anlı neden yok? Müge Anlı Tatlı Sert sezon finali mi yaptı?

Birçok dizinin mayıs-haziran ayında sezon finali yapması nedeniyle Müge Anlı Tatlı Sert'in sezon finali yapmış olabileceği iddiaları gündeme geldi. Ancak sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı Tatlı Sert, yeni bölümlerine Kurban Bayramı nedeniyle ara verdi. Arefe günü izleyici karşısına çıkan Müge Anlı, 4 gün sürecek bayram nedeniyle bir süre ekranda yer almayacağını açıkladı, program 1 Haziran Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

MÜGE ANLI NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?

Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finaline ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı ancak 27 Haziran 2025 tarihinde 17. Sezon Finali yapılmıştı. 18.sezonuna hız kesmeden devam eden gündüz kuşağı programının bu yıl da haziran ayının son günlerine doğru sezonu noktalaması bekleniyor.

