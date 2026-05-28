Tarım ve Orman Bakanlığı, balıkçılık faaliyetlerini desteklemek maksadıyla İzmir’de 250 yapay resif ile 1000 hayat alanı oluşturacak. Edirne’de ise tarihî miras su altına taşınarak araştırmacı ve dalgıçlara fırsat sunulacak...

CEMAL EMRE KURT- İzmir’in Karaburun, Foça ve Urla kıyı bölgelerinde yürütülen proje kapsamında; ahtapot ve kalamar türlerinin korunmasına yönelik özel tasarımla hazırlanan 250 adet resif bloku ile yaklaşık 1.000 adet hayat alanı oluşturulacak.

Resif bloklarının denize bırakılması ve sonrasında bilimsel yöntemlerle izlenmesine yönelik çalışmalar da sürdürülecek. İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen projede, Ege Üniversitesi teknik destek sağlıyor.

Yapılan bilimsel değerlendirmeler sonucunda, ahtapot ve kalamar türleri için uygun alan oluşturabilecek bölgeler belirlenerek resif blokları üretiliyor. Üretimi tamamlanan blokların haziran ayında denize bırakılması planlanıyor.

Deniz canlılarına doğal ortam sağlanacak, su altı mirası dalgıçlara açılacak: İzmir ve Edirne'ye denizde yeni hayat

Edirne’deki proje ile de bölgenin ekolojik çeşitliliği desteklenirken şehrin tarihî mirası yapay resif alanlarına taşınacak. İbrice Balıkçı Barınağı açıklarında planlanan projede bölgenin ekolojik çeşitliliğini desteklemek, su altı habitatlarının sürdürülebilirliğini artırmak ve denizel ekosistemin korunmasına katkı sağlamak amacıyla Edirne’nin tarihî ve kültürel mirasını yansıtan önemli yapıların ölçeklendirilmiş örneklerinden oluşan yapay resif kümeleri hazırlanacak.

Bu kapsamda; Edirne Sarayı, Adalet Kasrı Kulesi, Selimiye Camii, Meriç Köprüsü ve Makedonya Saat Kulesi’ni sembolize eden örnekler su altına yerleştirilecek. Projenin imalat, deniz tabanına yerleştirme ve izleme süreçleri için Edirne İl Özel İdaresi iş birliğinde ihale süreci başlatılırken yapay resiflerin ekim ayında deniz tabanına yerleştirilmesi öngörülüyor.

