Türkiye’de özellikle genç ve şehirli tüketici, birikimini ev ve otomobil yerine seyahat, gastronomi ve lüks tüketime yönlendiriyor. Küresel lüks tüketim pazarında yavaşlama yaşanırken Türkiye, lüks yeme-içme, saat, giyim ve turizmde hızla büyüme kaydediyor. Uzmanlar yeni kuşağın ‘hayatı ertelememe’ anlayışıyla hareket ettiğini söylüyor.

KAAN ZENGİNLİ- Türkiye’deki modern tüketicilerin harcama ve birikim eğilimlerinde, küresel trendlerle paralel olarak yapısal bir değişim gözleniyor. Geleneksel gayrimenkul veya otomobil odaklı uzun vadeli birikim alışkanlıkları, yerini hayat kalitesini artırmaya yönelik deneyim, konfor ve lüks tüketim odaklı harcama modellerine bırakıyor.

Özellikle genç kuşak ve şehirli orta-üst gelir grubu, birikimlerini mülk edinimine bağlamak yerine; premium markalara, gastronomiye, seyahate ve teknolojiye yönlendiriyor. Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi Bain & Company ile Altagamma’nın küresel lüks tüketim raporlarında Türkiye, pazar payı ve büyüme ivmesiyle dikkat çeken ülkeler arasında yer alıyor. Dünya genelinde lüks tüketim pazarında bir durgunluk ve kâr uyarıları yaşanırken, Türkiye’de belirli lüks segmentlerde büyüme eğilimi korunuyor.

Birikim değil, deneyim çağı! Yatırımın yerini lüks tüketim aldı

Örneğin, İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu (FH) verilerine göre, küresel lüks saat satışlarında küçülme sürerken Türkiye pazarı son iki yılda yüzde 14,3’lük değer bazlı bir büyüme kaydederek dünyada en hızlı büyüyen ikinci pazar konumuna yükseldi. Sektör analizleri, satılan ürün adedi düşse de harcanan toplam değerin artmasının, tüketicinin daha üst ve pahalı segmentlere yöneldiğini gösteriyor.

YÜKSEK KALİTE VE MODA AKINI

Tüketici eğilimlerindeki bu değişim en belirgin şekilde hazır giyim, yeme-içme ve turizm sektörlerinde hissediliyor. EY (Ernst & Young) Lüks Tüketim Endeksi verilerine göre, tüketicilerin yüzde 71’i satın alma kararlarında “yüksek kaliteyi” en önemli unsur olarak tanımlarken, yüzde 32’si lüks modayı bir statü göstergesi olarak kabul ediyor. Yeni nesil tüketicilerin küresel markaların güncel koleksiyonlarına ve niş kozmetik ürünlerine olan ilgisi, perakende sektöründeki üst segment payını artırıyor.

YEME-İÇMEDE GURMELEŞİYORUZ

Gastronomi alanında ise harcamalar “nitelikli deneyim” arayışına kaymış durumda. Gurme restoranlar, premium kahve zincirleri ve özel üretim gıda ürünlerine yönelik talep artış gösteriyor. Seyahat tercihlerinde de benzer bir grafik çiziliyor; tüketiciler birikimlerini uzun vadeli gayrimenkul yatırımları yerine butik otel konaklamaları, gurme turlar ve yurt dışı seyahatleri gibi deneyim odaklı alanlarda değerlendiriyor.

İNSANLAR HAYATI ERTELEMEK İSTEMİYOR

Tüketici davranışları ve pazarlama uzmanı Tülay Başer konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Türkiye’de özellikle pandemi dönemiyle birlikte belirginleşen lüks tüketim ve deneyim odaklı harcama eğilimi, tüketicilerin refah ve statü tanımlarını kökten değiştiriyor.

Makroekonomik dinamikler ve gayrimenkul gibi büyük ölçekli varlıklara erişimin zorlaşması, bireyleri geleceğe yönelik uzun vadeli yatırımlar yerine hayatı ertelemeden bugünün konforuna ve ‘ulaşılabilir lüks’ ürünlerine yöneltiyor.

Hazır giyimden gastronomiye, niş kozmetikten butik turizme kadar üst segment sektörlerde tüketici, sadece fiziksel bir ürünü değil, o ürünün sunduğu sosyal statüyü, dijital görünürlüğü ve anlık doyum sağlayan kimlik ifadesini satın alıyor. Dolayısıyla iç pazarda gözlenen bu ivmeli büyüme, geçici bir heves olmanın ötesinde, yeni nesil tüketici profilinin kalıcı ve yapısal bir hayat tarzı dönüşümü olarak öne çıkıyor” dedi.

