Oyun görüşü yüksek 33 yaşındaki futbolcu, hücumda çok aktif, güçlü bir sol ayağa sahip, uzaktan şutları ile etkili ve frikikleri ile de tehlikeli.

Fırtına’da Ruslan Malinovskyi rüzgârı şimdiden tatlı esmeye başladı.

3 YILLIK ANLAŞMA

Genoa ile mukavelesi biten ve Trabzonspor’un 3 yıllık anlaşma yaptığı Ukraynalı oyuncu dinamik bir oyun yapısına sahip.

33 yaşındaki merkez orta saha güçlü sol ayağı, uzaktan attığı sert şutlar, isabetli frikikleri ve yüksek oyun görüşüyle tanınıyor. 10 numara pozisyonunda da görev yapan Malinovskyi hücumda çok etkili.

Merkezi sistem! Trabzonspor'un yeni transferi Ruslan Malinovskyi nasıl bir oyuncu?

OLAİ SATILACAK

Fatih Tekke’nin onayıyla söz kesilen Ukraynalı oyuncu yeni sezonun oyun planında önemli bir yere sahip olacak. Büyük oranda 20 yaşındaki Olai, 30 milyon avro üzerinde bir rakama Avrupa’ya gönderilecek. Beşiktaş’tan bonservisi alınacak olan Ernest Muçi ile birlikte orta sahada düşünülen Ukraynalı oyuncu Genoa’da sezonu 35 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans ile tamamladı.

36 MİLYON

Ukrayna’da başlayan kariyerine Belçika, Fransa ve İtalya’yı da ekleyen Ruslan Malinovskyi için bugüne kadar kulüpler toplam 36 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

KULÜPLERE KALDI! AUGUSTO’DAN ZENİT’E: EVET

Trabzonspor’un hücum oyuncusu Felipe Augusto, Rus ekibi Zenit’in teklifini kabul etti. Bonservisine 18 milyon avro önerilen oyuncu, bir an önce kulüplerin anlaşmasını ve transferinin resmiyet kazanmasını bekliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası