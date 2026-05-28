Anadolu Ajansı
Savaş yeniden mi başlıyor? İran'ın Bender Abbas kentinde peş peşe patlama!
İran'ın güneyindeki stratejik liman kenti Bender Abbas, gece yarısı duyulan patlama sesleriyle sarsıldı. Kentte hava savunma sistemleri kısa süreliğine devreye girerken, kaynağı belirsiz patlamaların nedeni araştırılıyor.
İran'ın Bender Abbas kentinin doğu bölgelerinde üç büyük patlama sesi duyuldu.
- Patlamalar saat 01.30 civarında gerçekleşti.
- Seslerin tam yeri ve kaynağı henüz bilinmiyor.
- Çalışmalar sürüyor.
- Hava savunma sistemleri kısa süreliğine devreye girdi.
İran'ın güney kesiminde yer alan Bender Abbas kentinin doğu bölgelerinde, nedeni henüz netleşmeyen üç büyük patlama sesi duyuldu.
İran devlet televizyonunun haberinde, "Saat 01.30 civarında, Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyuldu" ifadelerine yer verildi.
YERİ VE KAYNAĞI BELİRLENEMEDİ
Bender Abbas'ın hava savunma sistemlerinin de kısa süreliğine devreye girdiği aktarılırken seslerin tam yeri ve kaynağının henüz bilinmediği ve belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
