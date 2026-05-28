2015’te yaşanan futbolumuzun en karanlık saldırısıyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek talimat verdi. Hem tetiği çekenler hem de azmettiricilerin ele geçirilmesi için ilk somut adım atıldı.

Tarihler 4 Nisan 2015 gecesini gösterdiğinde, Trabzon’da pompalı tüfekle yaşanan saldırıda hain kurşunlar Rize maçından dönen F.Bahçe futbol takımını taşıyan otobüsü hedef almış ve bütün kafile ölümden dönmüştü. Şoförün ön cama gelen kurşunlara rağmen direksiyon hâkimiyetini kaybetmemesi Türkiye’yi büyük bir kaosun eşiğinden kurtarmıştı.

Son dosya Fenerbahçe! Otobüse sıkılan kurşun faili meçhul kalmayacak

FAİLLER BULUNAMAMIŞTI

Sarı lacivertli kulübün bütün çağrılarına rağmen olayın failleri bir türlü bulunamamıştı. Dün kamuoyunu rahatlatan açıklama geldi.

F.BAHÇE MEMNUN

Futbolumuzun en karanlık olaylarından biri olan F.Bahçe kafilesinin kurşunlanması dosyası, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla tekrar açılıyor. Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi dosyayı inceledi. “Usulden bozma” talep eden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da mevcut delillerin kamu davası için yeterli olduğunu belirtti. Böylece tetiği çekenlerin ve azmettiricilerin ele geçirilmesi için net bir adım atıldı. F.Bahçe, “Adaletin eksiksiz tecelli edeceğine inanıyoruz” açıklamasını yaptı.

O NASIL GECEYDİ ÖYLE!

Şok olay sonrası kurşunlanan otobüsün ilk fotoğrafları geldiğinde Türkiye buz tutmuştu. Aracın içindeki futbolcular da farklı duygular içinde değildi...

GÜRLEK: HESAP VERECEKLER HER YÖNÜYLE AYDINLATILACAK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırıyla ilgili “kanun yararına bozma” kararı alındığını belirterek, “Amacımız, bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır” ifadelerini kullandı.

