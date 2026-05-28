Mukaddes topraklarda bulunan 1,7 milyonu aşkın Müslüman Kâbe’de ziyaret tavafı ve sayi gerçekleştirip, tıraş olduktan sonra ihramdan çıkarak hacı oldu.

Hac ibadetini yerine getirmek üzere mukaddes topraklarda bulunan 1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu. Arafat’ta vakfeye duran ve daha sonra otobüslerle Müzdelife’ye geçen hacı adayları, burada namaz kılıp, vakfe duasını yaptıktan sonra şeytan taşlama için taş topladı.

Müslümanlar, gece yarısından itibaren kafileler hâlinde yaklaşık 3,5 kilometrelik yolu yürüyerek geçtikleri Cemerat’taki şeytan taşlama alanında, büyük şeytan olarak ifade edilen “Akabe Cemresi”ne 7 taş attı.

Şeytan taşlamanın ardından yine yürüyüşle ulaştıkları Kâbe’de ziyaret tavafı ve sayi gerçekleştiren Müslümanlar, tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı. Böylece görevlerini tamamlayan Müslümanlar, hacı oldu. İhramdan çıkan kimi hacılar ise bayram süresince ziyaret tavafı ve sayi yapacak. Arafat vakfesinden Kâbe’ye kadar gerçekleşen süreç içerisinde hacılara, hem görevliler hem hayırseverler yol boyunca su, hurma ve yiyecek ikram etti.

Milyonlar hacı oldu... Mukaddes topraklarda büyük mutluluk

Hacılar, bayramın ikinci, üçüncü ve son günü de şeytan taşlamayı sürdürecek. Kafi leler hâlinde Cemerat bölgesine ulaşacak olan hacılar, Müzdelife’den topladıkları 70 taşı bayramın ikinci, üçüncü ve son günü sırayla her gün 7’şer adet küçük, orta ve büyük şeytana atacak. Şeytan taşlamanın tamamlanmasının ardından hacılar Kâbe’ye giderek veda tavafı yapacak ve Mekke’den ayrılacak.

