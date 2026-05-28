28 yaşındaki Özcan Dortmund’dan ayrıldı, 32’lik Akaydin’in de Rize ile mukavelesi bitti. İki isim de teklifleri değerlendirme aşamasında.

Dünya Kupası için Riva’da toplanan ve dünü dinlenerek geçiren A Millî Takım kadrosunda iki ismin durumu dikkati çekiyor.

ÖNCELİK AVRUPA

Onlar da kulüpleriyle mukaveleleri sona eren ve bonservisleri elinde olan Samet Akaydin ile Salih Özcan. Adana Demirspor günlerinden bu yana teknik direktör Vincenzo Montella’nın tuttuğu stoperlerden olan Samet’in Çaykur Rize ile mukavelesi sona erdi. 32 yaşındaki tecrübeli savunmacıya Türkiye’den ve yurt dışından teklifler var. Henüz kararını vermiş değil ve önceliği Avrupa olarak görülüyor.

İki özgür milli! Dünya Kupası kadromuzdaki Salih ve Samet'in bonservisi elinde

KAFANIZ RAHAT OLSUN

Salih Özcan’ın ise Borussia Dortmun’a vedası geçtiğimiz günlerde resmî olarak açıklandı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgilenen Bundesliga takımları var. Hatta adı Beşiktaş ile de anılıyor ama o da şu anda düşünme aşamasında. İki ismin de Dünya Kupası öncesi kararını verip dev organizasyona kafası rahat gitmesi bekleniyor. Yaşı ilerleyen Samet için yeni kulübü kariyerindeki son imza olabilir. Salih Özcan açısından ise kariyerinde yeni bir meydan okuma olabilir. Montella da transfer görüşmeleri konusunda iki isme tölerans tanıyor.

TRANSFER BOMBASI: KENAN YILDIZ İÇİN REAL İDDİALARI

Juventus’ta harika işlere imza atan ve değerine değer katan millî oyuncumuz Kenan Yıldız, yıldızını parlatmaya devam ediyor. Güncel piyasa değeri 75 milyon avrolara kadar çıkan hücumun çok yönlü ismi Real Madrid ile anılıyor. Dünya Kupası’nda çok şeyler beklediğimiz ve futbol otoritelerinin de gelişim gösteren genç yetenekler sıralamasına koyduğu 22 yaşındaki Kenan’ın Arda Güler’in yanına gitme ihtimalinin olduğu belirtiliyor.

