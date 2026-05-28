Aziz Yıldırım, Vedat Muriç’i ikna etti. Hakan Safi, Serhou Guirassy’le anlaştı. Ancak herkesin gönlünde yatan Kuzeyin Kralı Sörloth rotasını Premier Lig’e kırdı.

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe’de Ali Koç’tan Sadettin Saran’a başkanların gözdesi olan Alexander Sörloth, başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi’nin de transfer listesinde ilk sırayı alıyor.

EVERTON HESAPLARI BOZDU

Ancak, Süper Lig’de krallık yaşamış Norveçliyi, Türkiye’ye geri getirmek yine sarı lacivertlilere kısmet olmayacak görünüyor. Atletico Madrid, ayrılma planları yapan 30 yaşındaki yıldız için 30 milyon avroluk taban fiyat belirlerken, Fenerbahçe’nin Sörloth planlarına bu sefer de Everton kan doğrayacak gibi. İspanyol basınından Fichajes’in iddiasına göre David Moyes’in ısrarla istediği Sörloth için Everton 40 milyon avroyu gözden çıkardı.

Sörloth klasiği! Fenerbahçe'nin en gözde golcüsü yine uzaklaşıyor

DAHA BÜYÜĞÜ GELECEK

Mallorca’nın veda ettiği La Liga’dan bir çok kulübü peşine takan Vedat Muriç, Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’sine gelmeye söz verirken, Hakan Safi’nin kurmaylarından Ömer Topbaş da Borussia Dortmund’un 30 yaşındaki Ginelisi Serhou Guirassy’yle prensipte anlaştı. Ancak ne Muriç ne Guirassy müjdesi sarı lacivertli camiada Sörloth hayal kırıklığını bastırabilecek gibi değil. Taraftarlar, başkan adaylarından isim ve performans olarak ‘Kuzeyin Kralı’nın önüne geçecek bir transfer bekliyor. Yıldırım cephesinin Muriç’i ikinci golcü olarak düşündüğü, Safi tarafının da Guirassy’i daha büyük bir yıldızın yedeği olarak planladığı gelen haberler arasında.

COMO KAPATAMADI: CARLOS GERİ DÖNÜYOR

Diego Carlos’un Serie A macerası bitti. Sarı lacivertliler, Ocak 2025’te Aston Villa’dan 11.47 milyon avroya aldığı Carlos, kulüp tarihinin en pahalı stoper olarak kayıtlara geçmişti. Ancak beklentileri karşılayamayınca sezon başında Como’ya kiralanmıştı. İtalyan ekibi, performansından memnun olduğu Carlos’un bonservisini ucuzu kapatmak isteyince, F.Bahçe dönüş biletini kesti.

BU BİZİM İŞİMİZ: MAHMUT USLU ÇOK NET

Aziz Yıldırım’ın kurmaylarından Mahmut Uslu, seçim öncesi, “Bu işin altından biz kalkarız” açıklaması yaptı. Fenerbahçe’nin zorlu bir dönemden geçtiğini vurgulayan Uslu, “Bu süreç ancak Aziz Yıldırım gibi bir liderin kuracağı güçlü bir yönetimle aşılabilir” derken, “Geleceğiz, şampiyon olacağız” iddiasında bulundu.

BİTMEYEN SEVDA

Trabzonspor’la gol krallığı yaşadığı 2019-20 sezonundan beri adı Fenerbahçe’yle yazılıp çizilen Alexander Sörloth bir kez daha sarı lacivertlilerin listesinde. Ancak Norveçli bir kez daha tercihini farklı bir takımdan yana kullanmaya hazırlanıyor.

