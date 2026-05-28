CEMAL EMRE KURT- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, istihdam hizmetlerinde dijital dönüşümü hızlandırdı. Bakanlık tarafından Kasım 2024’te kullanıma sunulan İŞKUR Mobil Uygulaması 8,5 milyon indirme sayısına ulaştı. Uygulama üzerinden son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması yapılırken, bu aramalar yaklaşık 1,5 milyon iş başvurusuna dönüştü.

YETENEK ENVANTERİ OLUŞTURULDU

İŞKUR’un devreye aldığı Aday Havuz Sistemi de iş gücü piyasasında yeni bir eşleştirme modeli sundu. Sistem, adayların eğitim, sertifika ve yetkinlik bilgilerini tek merkezde topluyor. İşverenler bu sayede ihtiyaç duydukları profillere filtreleme yöntemiyle kısa sürede ulaşabiliyor. Aday Havuz Sistemi’nin ilan süreçlerindeki zaman ve maliyet kaybını azaltması, iş gücü arzı ile talebini daha hızlı buluşturması hedefleniyor.

İŞ ARAYANA EN YAKIN İLAN

İŞKUR Mobil, sadece ilan görüntüleme platformu olmaktan çıkarak iş arayan ile işvereni konum bazlı eşleştiren dijital bir istihdam sistemi hâline geldi. Uygulama sayesinde vatandaşlar, il genelindeki ilanların yanı sıra ikametlerine en yakın iş fırsatlarını da anlık olarak filtreleyebiliyor. İşverenler ise ihtiyaç duydukları nitelikli iş gücüne, bulundukları konuma en yakın adaylar arasından ulaşabiliyor.

KURUMLAR CEBE TAŞINDI

Mobil uygulama ile iş başvuruları, işsizlik ödeneği, yarım çalışma ödeneği, işbaşı eğitim programları, İş Gücü Uyum Programı, İŞKUR Gençlik Programı ve Toplum Yararına Programlar gibi temel hizmetlere 7 gün 24 saat erişim sağlanıyor. Böylece vatandaşlar, birçok kurumsal işlemi şubeye gitmeden dijital ortamda gerçekleştirebiliyor.

