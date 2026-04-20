TBMM'de 23 Nisan oturumunda Numan Kurtulmuş'un koltuğuna oturan küçük kızın sözleri izleyenleri duygulandırdı. Okul saldırılarını hatırlatan minik öğrencinin sarf ettiği "Böylesi zamanlarda biz çocuklara düşen en önemli vazife birbirimize daha sıkı sarılmak" ifadeleri, alkışlarla karşılandı.

TBMM açılışının 106. Yıl dönümü çocuk oturumu Genel Kurul'da düzenlendi. Oturum İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Kurtulmuş yaptığı konuşmada, 23 Nisan bayramının Milli Egemenlik ve çocuk bayramı olduğunu hatırlatarak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, dünyadaki diğer meclislerden farklı olan, devlet kurulduktan sonra oluşmuş bir Meclis değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi burada, ulusta bulunan 1. Meclisten, henüz milli kurtuluş mücadelemiz verilirken bir araya gelmiş. Bir kısmı İstanbul'da İngiliz işgali dolayısıyla dağıtılmış olan Meclis-i Mebusa'nın üyelerinden, bir kısmı ise Anadolu'nun dört bir tarafından seçilmiş toplum temsilcilerinden oluşan milletvekilleri vasıtasıyla devleti kurmadan önce meclisi kurmuş olan bir milletiz." ifadelerini kullandı.

"ARANIZDAN BAKANLAR, VEKİLLER ÇIKACAK"

Kurtulmuş, Türkiye'de bundan sonra Türkiye'yi yönetecek olanların çocukların olduğunu belirterek, "Aranızdan öyle tahmin ediyor ve ümit ediyorum ki çok sayıda milletvekilleri, Bakanlar, Cumhurbaşkanları ve Türkiye'nin en ileri düzeyde yöneticileri çıkacak. Dolayısıyla sizlerin hayata hazırlıklı olmanız, iyi yetişmeniz hem bizlerin birinci önceliğidir, hem ailelerinizin hem de öğretmenlerinizin birinci önceliğidir." dedi.

Kurtulmuş, çocuklara TBMM Katip üyesi ve Afyonkarahisar milletvekili İbrahim Yurdunuseven'i örnek gösterdi. Yurdunuseven 46 yıl önce çocuklarla aynı sıralarda oturduğunu ifade etti.

"BİZE DÜŞEN BİRBİRİMİZE DAHA SIKI SARILMAKTIR"

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un koltuğuna oturan küçük kızın sözleri ise duygulandırdı. Minik öğrenci "Okullarımızda yaşanan üzücü olaylar hepimizi derinden etkiledi. Hayatını kaybeden öğretmenimize ve arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan kardeşlerimizin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını istiyoruz. Vatanına, milletine, bayrağına ve bizi bir arada tutan değerlere gönülden bağlı bir çocuk olarak aynı acıyı kalbinde hisseden bütün kardeşlerim adına şu hususu bu kürsüden ifade etmeyi çok kıymetli buluyorum. Böylesi zamanlarda biz çocuklara düşen en önemli vazife birbirimize daha sıkı sarılmak." dedi.

O konuşma şöyle devam etti: "Tüm arkadaşlarıma da kalplerindeki sevgiyi, merhameti ve dayanışma duygusunu büyütmelerini, birbirlerine daha çok sahip çıkmalarını gönülden hatırlatmak istiyorum. Çünkü bizler yaşadığımız her hadiseden sonra daha çok kenetlenmeyi, daha çok çalıştık. Ve ülkemize daha güçlü bir şekilde sahip çıkmayı öğrenen bir milletin çocuklarıyız. Öğretmenlerimize daha sıkı sarılacağız. Öğretmenlerimizin emeklerine layık olmak için daha çok gayret göstereceğiz. Arkadaşlığımızı daha da sağlamlaştıracağız. Büyüklerine saygı duyan sorumluluk almaktan kaçmayan, memleketinin derdiyle dertlenen çocuklar olarak Türkiye'nin yarınlarını inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız. Bilgimizi ahlakla, çalışkanlığımızı merhametle, hayallerimizi vatan sevgisiyle büyüterek ülkemize faydalı bireyler olmaya yürekten söz veriyoruz.

Bu sözü verdiren asıl ruh da 23 Nisan ruhudur. 23 Nisan milletimizin kendi kaderine sahip çıkma iradesidir. 23 Nisan hürriyetin, bağımsızlığın ve milli egemenliğin çocukların kalbine emanet edilişidir. 23 Nisan bayrağına sadakatle bağlı, vatanını yürekten seven, büyüklerine hürmet eden, kardeşliğine her şart altında koruyan nesiller yetiştirme ülküsüdür. Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin çatısı altında bulunmak da bizlere bu emaneti taşımanın ne kadar yüksek bir onur olduğunu bir kere daha hatırlatmaktır. 23 Nisan biz çocuklar için hem büyük bir sevinç hem de kalbimizde taşıdığımız vatan sevgisini büyüten çok kıymetli bir emanet şuurudur. Kalbimize emanet edilen bu şuur eğitim hayatımızda da en kıymetli özünü oluşturuyor.

"KALBİMİZDE TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Okullarımızda paylaşmayı, dayanışmayı, hürmeti, sabrı, gayreti ve birlikte yaşamanın kıymetini de öğreniyoruz. Öğretmenlerimizin rehberliğinde kendimizi tanıyan, arkadaşının sevincini de, hüznünü de paylaşabilen, ailesine hürmet eden, milletine karşı sorumluluk duyan çocuklar olarak yetişiyoruz. Bizler iyi insan olmanın, faydalı insan olmanın, çalışkan olmanın, dürüst olmanın ve memleketine gönülden bağlı kalmanın ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Hepimiz öğretmenlerimizin emeğine layık olmayı, ailelerimizin doğasını almayı, bayrağını da ekşekte tutmayı istiyoruz. Bu memleketin çocukları olarak yüzümüzü iyiliğe, çalışmaya, kardeşliğe ve geleceğe dönüyoruz. Yarın sınıflarımıza döndüğümüzde de, evlerimize gittiğimizde de, arkadaşlarımızla yan yana geldiğimizde de burada hissettiğimiz şuuru kalbimize taşımaya devam edeceğiz.

Çünkü Türkiye'nin yarınları kalbi temiz, niyeti halis, ufku açık çocukların omuzlarında yükselecektir. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunda emeği bulunan bütün kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.

Biz çocuklara böylesine büyük bir güven gösteren, bizleri bu yüce çatı altında ağırlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş 'a ve tüm büyüklerime teşekkürlerimi sunuyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Aziz milletimizin birliği daim ülkemizin yarınları güçlü olsun."

O anlar TBMM'deki vekil ve öğrenciler tarafından alkışlarla karşılandı.

