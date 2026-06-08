Film gibi soygun! Araçla girip 16 bin dolar çaldılar
Adana'da yüzlerini maskeyle gizleyen şüpheliler, bir döviz bürosunun kepengini araçla kırarak iş yerine girdi. Yaklaşık 16 bin dolar çalan zanlılardan 3'ü tutuklandı.
- Şüpheliler, ciple döviz bürosunun kepengine çarparak iş yerine giriş yaptı.
- İçeri giren şahıslar, çekmecelerin kilitlerini kırarak yaklaşık 16 bin doları aldı.
- Olay, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
- Güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen polis, 3 şüpheliyi (F.Ç., İ.T. ve F.U.) yakaladı.
- Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddetti.
- Mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
- Olayda kullanılan cipin sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
31 Ocak günü sabah saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi'nde iddiaya göre, döviz bürosunun önüne gelen şüpheliler, ciple iş yerinin kepengine çarparak giriş engelini kırdı.
ABD basınından çok Konuşulacak satırlar! "Türkiye artık denge kurmuyor, çıkarlarını Putin’e dikte ediyor"
Ardından içeri giren şahıslar, para bulmak amacıyla iş yerinde arama yaptı. Çekmecelerin kilitlerini kıran zanlılar, içeride bulunan yaklaşık 16 bin doları alarak geldikleri araçla bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
İş yerinden gelen alarm bildirimi üzerine olay yerine gelen işletme sahibi durumu polise bildirdi. İhbar sonrası çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.
PARALAR KAYIP!
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda F.Ç., İ.T. ve F.U. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalındığı değerlendirilen paralara ulaşılamadı. Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmeyen zanlıların, görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını iddia ettiği öğrenildi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayda kullanılan cipin sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.