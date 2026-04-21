7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki katliamlarına karşı diplomatik koruma kalkanı oluşturan Almanya, tek taraflı tutumuyla Avrupa Birliği'ni (AB) bir kez daha kilitledi.

Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısında, İsrail ile olan ticaret ve iş birliği anlaşmalarının askıya alınması önerisi, Berlin'in vetosuyla karşılaştı.

İspanya ve İrlanda’nın, İsrail ile yapılan ticaret anlaşmalarının askıya alınması yönündeki talebi, yeniden Berlin’in "İsrail’e dokundurtmam" tavrıyla veto edildi.

AB’de İsrail düellosu: İspanya 'anlaşmaları askıya alalım' dedi, Almanya siper oldu

BERLİN’DEN SKANDAL "UYGUNSUZ" ÇIKIŞI

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları ve Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik "idam cezası" gibi insan haklarını hiçe sayan yasal düzenlemeleri sonrası AB ülkeleri ayağa kalkmıştı. Ancak Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail ile iş birliği anlaşmasının durdurulması önerisine "uygunsuz" diyerek set çekti.

Berlin, İsrail’in saldırgan tutumuna rağmen diyalog kanalının açık tutulması gerektiğini savunarak yaptırımın önüne geçti.

İTALYA DA ALMANYA’NIN SAFINA GEÇTİ

Almanya’nın tutumuna İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de destek verdi. Tajani, "Bugün bu konuda hiçbir karar alınmayacak" diyerek, İrlanda ve İspanya gibi ülkelerin adalet ve temel değerler üzerine yaptığı çağrıları karşılıksız bıraktı.

MACARİSTAN ENGELİ KALKTI AMA BERLİN DİRENİYOR

Daha önce İsrail’e yönelik her türlü kısıtlamayı veto eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın devrilmesiyle, yaptırım taraftarları umutlanmıştı. Ancak Orban’ın gitmesine rağmen bu kez Almanya’nın açıkça İsrail’in yanında saf tutması, Avrupa Birliği’nin insan hakları konusundaki samimiyetini bir kez daha gösterdi.

Geçtiimiz yıllarda Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, hükümetin İsrail’e bu yıl 13 Ekim itibarıyla toplamda 45,74 milyon avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini açıklamıştı.

Bakanlık, hükümetin, İsrail'e bu yıl 21 Ağustos itibarıyla 14 milyon 460 bin avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini iletmişti.

Böylece Almanya, son 8 haftada İsrail’e 31 milyon avro değerinde silah ve askeri malzeme satışına onay verdi.

Bakanlığın hazırladığı raporda, bir kez daha “İsrail'e silah ihracatı konusunda herhangi bir yasak söz konusu değildir” vurgusu yapıldı.

