X sosyal medya hesabı üzerinden İspanya Başbakanı Sanchez’i hedef alan Netanyahu, Sanchez’in İsrail ordusunu karaladığını öne sürdü. ABD'nin Gazze anlaşmasını denetlemek için ülkenin güneyindeki Kiryat Gat'ta kurduğu askeri üste bulunan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nden İspanya temsilciliklerini çıkaracağını duyuran Netanyahu, “Bu düşmanlığı sineye çekmeyeceğim.” dedi. Geçtiğimiz gün İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını sert bir dille eleştiren Sanchez, AB'den bu ülke ile ortaklık anlaşmasını askıya almasını istemişti.

İspanya’nın ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran Büyükelçiliğini hızla yeniden açma kararı, İsrail ile yeni bir diplomatik gerilimi tetikledi. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, kararın “ABD ile İran arasında varılan iki haftalık ateşkes ışığında ve barış çabalarını her iki taraf açısından da destekleme amacıyla” alındığını belirtirken, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar bu adımı sert sözlerle eleştirmişti.

İspanya Başbakanı Sanchez, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin yürürlüğe girdiği ilk günde İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesini sert bir şekilde eleştirerek, AB'den bu ülke ile ortaklık anlaşmasını askıya almasını istedi.

Netanyahudan çok konuşulacak İspanya açıklaması! Bu düşmanlığı sineye çekmeyeceğim dedi, talimat verdi

X sosyal medya hesabından İsrail Başbakanı Netanyahu’yu hedef alan İspanya Başbakanı, şu ifadelerde bulundu:

"Tam da bugün, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu saldırının başlamasından bu yana Lübnan'a yönelik en sert saldırısını gerçekleştirdi".

İsrail Başbakanı'nın "hayata ve uluslararası hukuka olan saygısızlığının kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Pedro Sanchez, "Açıkça konuşmanın zamanı geldi. Lübnan ateşkes kapsamına alınmalıdır. Uluslararası toplum, uluslararası hukukun bu son ihlalini kınamalıdır. Avrupa Birliği, İsrail ile olan ortaklık anlaşmasını askıya almalıdır ve bu suç eylemleri için hiçbir cezasızlık olmamalıdır." ifadesini kullandı.

NETANYAHU'NUN KUKLASI YAKILDI

Çarşamba günü ise İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Malaga kentine bağlı El Burgo kasabasındaki festivalde "kötülüklerin yakılması" geleneği kapsamında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kuklası yakılmıştı. Her yıl "kötülüklerin yakılması" geleneği kapsamında bir figür belirleyen El Burgo halkı, bu yıl Filistin'deki soykırım ve İran'a yönelik saldırıdan sorumlu tuttuğu İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kuklasını ateşe vermişti.

Kasaba merkezinde düzenlenen festival, İsrail'i protesto eylemine dönüştü. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde halk, Netanyahu'ya benzeyen yedi metre yüksekliğindeki devasa bir kuklanın alevler içinde yanmasını alkışlayarak izledi.

Söz konusu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İsrail Başbakanı, İspanya'nın İsrail'i hedef aldığını vurguladı. Netanyahu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail Devleti, bize saldıranlara karşı sessiz kalmayacak. İspanya, kahramanlarımızı, dünyanın en ahlaklı ordusu olan İsrail askerlerini karaladı. Bu nedenle, Kiryat Gat'taki koordinasyon merkezinden İspanya temsilcilerini uzaklaştırma talimatı verdim. Terör rejimlerini değil İsrail Devleti'ni hedef alan, bunu yapan kimse, bölgenin geleceği konusunda bizim ortağımız olmayacak. Bu ikiyüzlülüğü ve düşmanlığı sineye çekmeyeceğim. Hiçbir devletin bize karşı siyasi bir savaş yürütmesine, bunun için anında bir bedel ödemeden izin vermemeyi düşünüyorum."

