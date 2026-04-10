ABD'nin Florida eyaletinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan iki çocuk annesi göçmen kadının, Haitili bir saldırgan tarafından çekiçle katledilmesi ülkeyi ayağa kaldırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan vahşet görüntülerinin ardından açıklama yapan Trump, cinayetten Biden yönetiminin göçmen politikalarını sorumlu tutarak "ABD'yi çöplüğe çevirdiler" dedi.

Kan donduran olay, Florida’daki bir akaryakıt istasyonunda gün ortasında meydana geldi. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, 35 yaşındaki Haitili zanlı Rolbert Joachin’in, istasyonda çalışan Bangladeş kökenli kadına hiçbir tartışma yaşamadan çekiçle saldırdığı anlar yer alıyor. Başına defalarca kez çekiç darbesi alan iki çocuk annesi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Benzin istasyonundaki çekiçli saldırı ülkeyi ayağa kaldırdı! Trump Biden'ı böyle topa tuttu

Olaydan sonra kaçmaya çalışan zanlı, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalandı. Yetkililer, 2022 yılında ülkeye giriş yapan zanlının aslında hakkında sınır dışı kararı bulunduğunu ancak "geçici koruma statüsü" sayesinde ülkede kaldığını açıkladı. Federal makamlar, davanın sonucundan bağımsız olarak zanlının sınır dışı edileceğini duyurdu.

"BU VAHŞET BIDEN'IN ESERİ"

Söz konusu cinayet görüntülerinin yayılmasının ardından Donald Trump, Truth Social platformu üzerinden sert açıklamalarda bulundu. Yayınlanan videoyu izlemenin "dayanılmaz" olduğunu vurgulayan Trump, bu trajedinin doğrudan Joe Biden ve Demokrat Parti’nin eseri olduğunu savundu.

Trump, saldırganın sınır dışı edilmek yerine ülkede kalmasını sağlayan "Geçici Koruma Statüsü" programını "sahtekarlık" olarak nitelendirerek, Biden yönetimini sert sözlerle hedef aldı.

"ABD'Yİ ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİ"

Söz konusu videoyu şimdiye kadar gördüğü ‘en vahşi’ video olarak nitelendiren Trump, "Joe Biden ve Demokrat Parti, ABD’yi bir çöplüğe dönüştürdü. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca suçlu ve akıl hastasının kontrolsüzce sınırlarımızdan akın etmesine izin verdiler. Üçüncü dünyadan ithal ederseniz, üçüncü dünya olursunuz." ifadelerinde bulundu. Videonun izlenmesini tavsiye etmediğini belirten ABD Başkanı, adaletin sağlanması için gereken her şeyin yapılacağını belirtti.

Kan donduran olay, ABD’deki göçmenlik politikaları ve güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Yerel makamlar, saldırının bir "nefret suçu" olup olmadığının araştırılacağını belirtti. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

