İran ile ABD arasında sağlanan 15 günlük geçici ateşkesin ardından dünyanın gözü Pakistan’da gerçekleşmesi beklenen müzakerelere çevrildi. İran hattından yapılan açıklamada, 'Lübnan'da ateşkes sağlanana kadar ABD tarafıyla barış görüşmelerine katılım sağlanmayacağı' belirtilirken, İsrailli üst düzey bir yetkili, "İsrail ordusu savaş durumunda, ateşkeste değil. Burası bizim öncelikli çarpışma sahamız." dedi. Görüşmelerin yapılacağı bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, iki gün tatil ilan edildi.

ABD ve İran’ın 15 günlük geçici ateşkes kararının ardından yarın Pakistan’ın başkenti İslamabad’da müzakere sürecine başlanması öngörülüyor. Müzakerelerin ilk aşamasında, Washington adına Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in katılacağı belirtildi. Öte yandan Tahran yönetimini de Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın temsil etmesi bekleniyor.

Dünyanın gözü İslamabada çevrildi! Bölgeye asker yığıldı, iki gün tatil ilan edildi: İşte son gelişmeler

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Pakistan'da gerçekleşecek barış görüşmeleri için bölgeye asker konuşlandırıldığı, bazı yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi. Ayrıca iki günlük tatil ilan edildi. Pakistan medyasının bildirdiğine göre görüşmeler Serena Otel'de yapılacak. Pakistanlı kaynaklar, Şahbaz Şerif’in konutu ve otel arasında bir tercih yapılacağını, ancak otelin her koşulda hazır olacağını kaydetti.

Pakistan Hava Kuvvetleri, İran ve Basra Körfezi üzerinde bir "güvenlik koridoru" oluştururken, operasyonun koordinasyonu gelişmiş AWACS (Havadan Erken Uyarı ve Kontrol) sistemleriyle sağlanacağı belirtiliyor.



İRAN HATTINDAN ATEŞKES ŞARTI

Tüm dünyanın gözü İslamabad’da gerçekleştirilecek görüşmelere çevrilirken İran cephesinden dikkat çeekn bir açıklama geldi. Fars Haber Ajansı’nın haberine göre, İranlı bir kaynak, "Lübnan'da ateşkes sağlanana kadar İslamabad'da ABD tarafıyla barış görüşmelerine katılma planı bulunmadığını" söyledi.

“İSRAİL SAVAŞ DURUMUNDA”

Söz konusu açıklamaların ardından İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Başbakan Netanyahu'nun Beyrut ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını vermesine rağmen, Lübnan'da Hizbullah'a karşı saldırıları sürdüreceklerini söyledi. Zamir, "İsrail ordusu savaş durumunda, ateşkeste değil. Bu bölgede (Lübnan'da Hizbullah'a karşı) savaşmaya devam edeceğiz. Burası bizim öncelikli çarpışma sahamız." dedi.

İran ile ateşkeste olduklarını söyleyen Zamir, bununla birlikte "Tahran ile her an savaşmaya geri dönebileceklerini" öne sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Lübnan ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini açıklamıştı. Netanyahu, müzakere açıklamasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada ise Lübnan ile doğrudan müzakere yürüteceklerini ancak ateşkes olmayacağını söylemişti.

