Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kiralık olarak Trabzonspor'da forma giyen Ernest Muçi ve Cagliari'de oynayan Semih Kılıçsoy'un sözleşmeleri hakkında konuştu.

"İNŞALLAH İKİSİNİN DE OPSİYONLARINI KULLANMAZLAR"

Kulübün yurt dışına kiraladığı bazı futbolcularla yolların ayrılacağını belirten Adalı, Muçi ve Semih hakkında ise "Yurt dışına kiralık gönderdiğimiz oyuncuların bazıları ile yollar ayrılacak. Ernest Muçi'nin opsiyonu 10 Mayıs'ta bitiyor. Semih Kılıçsoy'un da Haziran başı gibi bir şeydi. İnşallah ikisinin de opsiyonlarını kullanmazlar. Çünkü o paralara adam almak çok zor. İndirim konuşmadık." açıklamasını yaptı.

"EL BİLAL'İN OPSİYONUNU KULLANMAK İSTİYORUZ"

El Bilal Toure'nin opsiyonunu kullanmak istediklerini söyleyen Adalı, "El Bilal Toure için çok uğraştım. Beşiktaş'a çok gerekli bir futbolcu, çok düzgün bir çocuk ve almak istiyorum. Bunu biraz da kulübü (Atalanta) isteyecek... Atlayıp gideceğim ve başkanları ile görüşeceğim. Biraz sıkıntılı başkanları var. Devre arası görüştük, bitirelim üzerine... Ben ve hoca çok beğeniyoruz, umut bağlıyoruz. Başkanları ile tanıdık arkadaşlarımız çıktı, hallederiz diye konuştuk. Her transfer zor. Kalmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

