Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı; futbol takımının genel durumu, transfer politikası ve kulübün mali yapısına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Serdal Adalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"HAYATIMIN BİR PARÇASI BEŞİKTAŞ"

"Beşiktaş sevgisi bambaşka! Geçirdiğim o kadar serüvenden sonra vazgeçebileceğim bir şey değil! Hayatımın bir parçası Beşiktaş."

"MALİ TABLO ÇOK FARKLIYDI"

"Göreve geldiğimiz ilk gün beklediğimiz tablo ile gördüğümüz tablo çok farklıydı. Mali kısmını bir kenara bırakacak olursak, manevi kısmı da öyleydi. Kimin ne iş yaptığı belli değildi. Bunlar bizi en çok zorlayan noktalar oldu. Mali kısmı da beklenen rakamlardan bir o kadar daha fazlaydı. Yılbaşına kadar olan kısım 30-35 milyon avro konuşulurken, mayısta 100 milyon avroları buldu. Bunları hatırlatmak istiyorum. 1,5 sene içinde ne uzun vadeli sponsorluklardan para alabildik ne localardan para alabildik. Sıfır gelir ve kısa vadede 80-100 milyon avro arası borç vardı. Allah'a çok şükür ödendi. Burası Beşiktaş, Beşiktaş'ın bu rakamları ödemesi çok abartı değil! O günkü karşılaştığımız tablo, bir iş adamı gözüyle baktığımızda anlatılabilir gibi değildi. -100 milyon avrodan bugünlere geldik. Yönetim kurulum çok iyi, kendi işlerini bırakıp her gün kulüpteler. Onlara da teşekkür ederim, bugüne kadar geldik."

"16 AYDA, 300 MİLYON AVRO ÖDENDİ"

"Geldiğimizden beri 16 ayda, 300 milyon avro para ödemişimiz! Sermaye artışı beklediğimiz gibi olmadı. Camia ayda 5 milyon dolar faiz ödediğini bilmiyordu. Ben bunu söyledim, diğer kulüpler de bankalar birliğinden çıkmayı konuştu."

