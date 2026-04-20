Macaristan’ın yeni başbakanı Peter Magyar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında verilen Uluslararası Ceza Mahkemesi kararına ilişkin konuştu. Magyar, ülkesinin uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalacağını belirterek, Netanyahu’nun Macaristan’a gelmesi halinde "tutuklama emrinin uygulanacağını" söyledi.

Macaristan’da genel seçimlerden zaferle çıkan Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) lideri Peter Magyar, başkent Budapeşte’de düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Magyar, eski Başbakan Viktor Orban döneminde başlatılan Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden (UCM) ayrılma sürecini durduracaklarını duyurdu.

Magyar, ülkesinin UCM üyeliğini sürdüreceğini belirterek, mahkeme tarafından hakkında yakalama kararı bulunan kişilerin Macaristan’a giriş yapması halinde tutuklanmasının hukuki bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Bu açıklama, özellikle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili sorular üzerine geldi.

"HAKKINDA KARAR VARSA TUTUKLANIR"

Netanyahu’yu ülkeye davet edip etmediği yönündeki soruya cevap veren Magyar, tüm liderlerle görüşmeye açık olduklarını ve kimseye ayrım yapılmadığını söyledi. Ancak UCM kararlarının bağlayıcılığına dikkat çekerek, “Bir ülke UCM üyesiyse ve hakkında yakalama kararı bulunan biri ülkeye girerse, o kişi tutuklanır” dedi.

Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu ile Magyar arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini ve Magyar’ın Netanyahu’yu Macar Ayaklanması’nın 70. yıl dönümü etkinliklerine davet ettiğini açıkladı.

2024'TE TUTUKLAMA KARARI ÇIKMIŞTI

12 Nisan’da yapılan seçimlerde Tisza Partisi parlamentoda büyük çoğunluk elde ederken, 16 yıldır iktidarda olan Orban liderliğindeki Fidesz Partisi ciddi oy kaybı yaşadı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze’de işlendiği iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında 21 Kasım 2024’te Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

