İhlas Haber Ajansı
MHP'lileri taşıyan otobüste korku dolu anlar! Yolcular tahliye edildi
MHP Dilovası İlçe Teşkilatı üyelerini taşıyan otobüsün motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yolcuların tahliye edildiği olayda dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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3. Sayfa az önce
MHP Dilovası İlçe Teşkilatı üyelerini taşıyan otobüste seyir halindeyken motor bölümünden yükselen dumanlar üzerine araç durduruldu ve yolcular tahliye edildi.
- Yeni il başkanına yapılan ziyaretin ardından Dilovası'na dönüşe geçen otobüste yangın çıktı.
- Yangın motor bölümünden başladı ve sürücü aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.
- Dumandan etkilenen bir kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- Yangında otobüste maddi hasar oluştu.
MHP Dilovası İlçe Teşkilatı üyelerini taşıyan otobüs, yeni il başkanına yapılan ziyaretin ardından Dilovası'na dönüşe geçti.
OTOBÜSTE YANGIN ÇIKTI
Seyir halindeyken otobüsün motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Bunun üzerine sürücü otobüsü durdurdu, araçta bulunanlar tahliye edildi.
BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilenen bir kadın sağlık ekiplerince Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangında otobüste maddi hasar oluştu.
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