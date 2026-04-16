A101 aktüel ürünler kataloğu 16 Nisan itibarıyla raflardaki yerini aldı. “Aldın Aldın” kampanyası kapsamında teknoloji, elektrikli araç, mutfak ürünleri ve çocuklara özel eşyalar dikkat çekerken, geniş ürün yelpazesi alışveriş planlarını şekillendiriyor.

A101’in her hafta yenilenen aktüel ürünler listesi bu hafta da yoğun ilgi görüyor. 16 Nisan Perşembe günü başlayan kampanyada, farklı ihtiyaçlara hitap eden çok sayıda ürün satışa sunulurken, özellikle elektrikli araçlar ve büyük ev aletleri öne çıkan kategoriler arasında yer alıyor.

A101'DE ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞA ÇIKTI

A101’in 16 Nisan 2026 tarihli Aldın Aldın kataloğunda elektrlikli ulaşım kategorisindeki ürünler öne çıktı. Volta EV2 elektrikli araç başta olmak üzere VOLTA elektrikli bisiklet ve moped seçenekleri de satışa sunuldu.

A101 aktüel ürünler kataloğu bugün satışta! Elektrikli araçtan beyaz eşyaya... İşte tam liste

Volta EV2 elektrikli araç: 329 bin 990 TL

Volta VSM elektrikli bisiklet: 19.990 TL

Volta VT5 elektrikli Moped: 79.990 TL

Şarjlı ve Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi 1.499 TL

Oto Turbo Fanlı Süpürge 1.399 TL

Kask Bölmeli Motosiklet Sırt Çantası 1.199 TL

Motor Kaskı 1.999 TL

Lastik Parlatıcı Jel 400 ml 75 TL

Çizik Alıcı Jel Cila 300 ml 59,50 TL

Parlatıcı Sıvı Cila 300 ml 59,50 TL

16 NİSAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE

Siyah Turbo Cam Ankastre Set 15.399 TL

Çamaşır Makinesi 15.999 TL

Büro Tipi Buzdolabı 6.999 TL

Buzdolabı 18.999 TL

70" UHD Smart tv 42.999 TL

50" 4K Ultra Smart LED Tv 26.999 TL

TV Box S 3. Nesil Medya Oynatıcı 3.999 TL

40" Frameless FHD Whale OS 10 QLED Tv 9.599 TL

Katlanabilir Ayarlı Dizüstü Bilgisayar ve Tablet Standı 179 TL

Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 429 TL

Akım Korumalı 2 USB 1 Type-C 6'lı Uzatma Kablosu 469 TL

Thermocooker Akıllı Mutfak Robotu 15.999 TL

Elektrikli Düdüklü Tencere 4.499 TL

Retro Kettle 1.299 TL

Şarjlı Pratik Rondo 499 TL

Çok Güçlü 4 Başlıklı Masaj Aleti 1.299 TL

6'sı 1 Arada Erkek Bakım Kiti 1.499 TL

5 Fonksiyonlu El Blender Seti 1.599 TL

Saç Kurutma Makinesi 999 TL

Cyclone Süpürge 4.899 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 5.999 TL

Buharlı Ütü 799 TL

12 V Kumandalı Akülü Araba 11.999 TL

Smart Drone 1.799 TL

20 Jant Bisiklet 3.890 TL

Işıklı Paten 799 TL

Tahta Kaykay 599 TL

LED Işıklı Katlanabilir Çocuk Scooter'ı 799 TL

88 Tuşlu Tuş Hassasiyetli Piyano 11.999 TL

61 Tuşlu Org 1.099 TL

Orta Boy PP Valiz 899 TL

Büyük Boy PP Valiz 1.099 TL

Kabin Boy PP Valiz 839 TL

PP Makyaj Çantası 349 TL

Yetişkin Güneş Gözlükleri 199 TL

Çocuk Güneş Gözlükleri 199 TL

Tek Kişilik Alez 349 TL

Çift Kişilik Alez 449 TL

Yastık Alezi 99,50 TL

18 Parça Bardak Takımı 479 TL

Derin Fırın Tepsisi 339 TL

6'lı Pasta Tabağı 199 TL

Çok Amaçlı Kase 109 TL

Bölmeli Tereyağlık 109 TL

6'lı Çay Bardağı 199 TL

Kapaklı Servis Tabağı 429 TL

18 Parça Yemek Takımı 1.999 TL

36 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 2.399 TL

Çelik Güveç Sahan Set 1.199 TL

Sahan Set 3'lü 999 TL

Sunumluk Tepsi 2'li 94,50 TL

Aynalı Kulplu Gold Tepsi 135 TL

Gold Metal Çerezlik 4'lü 94,50 TL

Gölgelikli Salıncak 3.999 TL

Katlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TL

Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 349 TL

Dağcı Çantası 399 TL

6 Kanat Rüzgarlık 449 TL

Çantalı Portatif Ocak 1.099 TL

