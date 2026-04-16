A101 aktüel ürünler kataloğu bugün satışta! Elektrikli araçtan beyaz eşyaya... İşte tam liste
A101 aktüel ürünler kataloğu 16 Nisan itibarıyla raflardaki yerini aldı. “Aldın Aldın” kampanyası kapsamında teknoloji, elektrikli araç, mutfak ürünleri ve çocuklara özel eşyalar dikkat çekerken, geniş ürün yelpazesi alışveriş planlarını şekillendiriyor.
A101’in her hafta yenilenen aktüel ürünler listesi bu hafta da yoğun ilgi görüyor. 16 Nisan Perşembe günü başlayan kampanyada, farklı ihtiyaçlara hitap eden çok sayıda ürün satışa sunulurken, özellikle elektrikli araçlar ve büyük ev aletleri öne çıkan kategoriler arasında yer alıyor.
A101'DE ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞA ÇIKTI
A101’in 16 Nisan 2026 tarihli Aldın Aldın kataloğunda elektrlikli ulaşım kategorisindeki ürünler öne çıktı. Volta EV2 elektrikli araç başta olmak üzere VOLTA elektrikli bisiklet ve moped seçenekleri de satışa sunuldu.
Volta EV2 elektrikli araç: 329 bin 990 TL
Volta VSM elektrikli bisiklet: 19.990 TL
Volta VT5 elektrikli Moped: 79.990 TL
Şarjlı ve Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi 1.499 TL
Oto Turbo Fanlı Süpürge 1.399 TL
Kask Bölmeli Motosiklet Sırt Çantası 1.199 TL
Motor Kaskı 1.999 TL
Lastik Parlatıcı Jel 400 ml 75 TL
Çizik Alıcı Jel Cila 300 ml 59,50 TL
Parlatıcı Sıvı Cila 300 ml 59,50 TL
16 NİSAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE
Siyah Turbo Cam Ankastre Set 15.399 TL
Çamaşır Makinesi 15.999 TL
Büro Tipi Buzdolabı 6.999 TL
Buzdolabı 18.999 TL
70" UHD Smart tv 42.999 TL
50" 4K Ultra Smart LED Tv 26.999 TL
TV Box S 3. Nesil Medya Oynatıcı 3.999 TL
40" Frameless FHD Whale OS 10 QLED Tv 9.599 TL
Katlanabilir Ayarlı Dizüstü Bilgisayar ve Tablet Standı 179 TL
Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 429 TL
Akım Korumalı 2 USB 1 Type-C 6'lı Uzatma Kablosu 469 TL
Thermocooker Akıllı Mutfak Robotu 15.999 TL
Elektrikli Düdüklü Tencere 4.499 TL
Retro Kettle 1.299 TL
Şarjlı Pratik Rondo 499 TL
Çok Güçlü 4 Başlıklı Masaj Aleti 1.299 TL
6'sı 1 Arada Erkek Bakım Kiti 1.499 TL
5 Fonksiyonlu El Blender Seti 1.599 TL
Saç Kurutma Makinesi 999 TL
Cyclone Süpürge 4.899 TL
Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 5.999 TL
Buharlı Ütü 799 TL
12 V Kumandalı Akülü Araba 11.999 TL
Smart Drone 1.799 TL
20 Jant Bisiklet 3.890 TL
Işıklı Paten 799 TL
Tahta Kaykay 599 TL
LED Işıklı Katlanabilir Çocuk Scooter'ı 799 TL
88 Tuşlu Tuş Hassasiyetli Piyano 11.999 TL
61 Tuşlu Org 1.099 TL
Orta Boy PP Valiz 899 TL
Büyük Boy PP Valiz 1.099 TL
Kabin Boy PP Valiz 839 TL
PP Makyaj Çantası 349 TL
Yetişkin Güneş Gözlükleri 199 TL
Çocuk Güneş Gözlükleri 199 TL
Tek Kişilik Alez 349 TL
Çift Kişilik Alez 449 TL
Yastık Alezi 99,50 TL
18 Parça Bardak Takımı 479 TL
Derin Fırın Tepsisi 339 TL
6'lı Pasta Tabağı 199 TL
Çok Amaçlı Kase 109 TL
Bölmeli Tereyağlık 109 TL
6'lı Çay Bardağı 199 TL
Kapaklı Servis Tabağı 429 TL
18 Parça Yemek Takımı 1.999 TL
36 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 2.399 TL
Çelik Güveç Sahan Set 1.199 TL
Sahan Set 3'lü 999 TL
Sunumluk Tepsi 2'li 94,50 TL
Aynalı Kulplu Gold Tepsi 135 TL
Gold Metal Çerezlik 4'lü 94,50 TL
Gölgelikli Salıncak 3.999 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TL
Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 349 TL
Dağcı Çantası 399 TL
6 Kanat Rüzgarlık 449 TL
Çantalı Portatif Ocak 1.099 TL