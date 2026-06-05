Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakanlık teşkilatına 15 bin yeni personel alınacağını duyurdu. Bakan Gürlek, "İlan detaylarımız 6 Haziran’da Resmi Gazete’de ve Bakanlığımızı web sitesinde yayımlanacak" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet teşkilatına 15 bin yeni personel alınacağını duyurdu.

Bakan Gürlek duyurdu: Adalet Bakanlığı'na 15 bin personel alınacak

Bakan Gürlek, sosyal medya X hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği üzere adalet teşkilatımızı daha da güçlendiriyor, ailemize 15 bin yeni çalışma arkadaşı katıyoruz. Sözleşmeli personellerimizin 8 bini adliyelerimizde, 6 bin 100'ü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde ve 900'ü icra katibi olarak İcra Dairelerimizde istihdam edilecek. İlan detaylarımız 6 Haziran’da Resmi Gazete’de ve Bakanlığımızı web sitesinde yayımlanacak."

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