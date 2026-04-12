A101 16 Nisan kataloğunda yer alan Volta EV2 elektrikli araç, 329 bin TL’lik fiyat etiketi, 159 kilometreye varan menzili ve diğer özellikleriyle dikkat çekti. Katalogda ayrıca elektrikli moped ve bisiklet modelleri de yer alırken, elektrikli ulaşım ürünleri öne çıkan ürünler arasında bulunuyor.

A101’in 16 Nisan 2026 tarihli Aldın Aldın kataloğu yayımlandı. Bu haftanın kataloğunda elektrikli ulaşım kategorisinde yer alan ürünler öne çıkarken, Volta EV2 elektrikli araç başta olmak üzere VOLTA elektrikli bisiklet ve moped seçenekleri de öne çıktı.

VOLTA EV2 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

A101 16 Nisan 2026 kataloğunun öne çıkan ürünlerinden biri olan Volta EV2, şehir içi kullanıma uygun kompakt bir elektrikli araç olarak dikkat çekiyor. 5,3 kW gücünde elektrikli motora sahip olan model, maksimum 60 kilometre hıza ulaşabiliyor. Günlük kullanım ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen araç, özellikle kısa mesafe ulaşım için pratik bir alternatif olarak sunuluyor.

329.990 TL'den satışa çıkacak Volta EV2 elektrikli aracın özellikleri:

Azami hız: 60 km/saat

Motor gücü: 5,3 kW

Motor torku: 9,7 Nm

Azami taşıma kapasitesi: 300 kg

Batarya Tipi: LFP batarya

Batarya kapasitesi: 76,8 V 100 Ah

Aktarma tipi: Diferansiyel motor

Enerji tüketimi: 44 W/km

Fren sistemi: Ön / Arka disk fren

Boyutlar: U-2501 mm, G-1289 mm, Y-1289 mm

Garanti: 2 yıl

Menzil: 159 km

A101’de 329 bin TL’ye elektrikli araç! Volta EV2 özellikleri neler?

A101’DE ELEKTRİKLİ BİSİKLET DE GELİYOR

A101 kataloğunda yalnızca Volta EV2 değil, elektrikli ulaşım kategorisinde farklı ürünler de yer alıyor. Volta VSM elektrikli bisiklet, 19.990 TL fiyatla satışa sunulacak. B sınıfı ve diğer ehliyetlerle kullanılan araç, maksimum 25 kilometre hıza ulaşabiliyor. 6-8 saatlik şarj süresiyle, 85 kg taşıma kapasitesine sahip yaklaşık 40 kilometre menzil sağlayabiliyor.

A101’de 329 bin TL’ye elektrikli araç! Volta EV2 özellikleri neler?

İKİ FARKLI ELEKTRİKLİ MOPED SEÇENEĞİ A101'DE

Elektrikli moped kategorisinde ise Volta VT5 modeli dikkat çekiyor. Üç tekerlekli yapıya sahip olan bu model 79.990 TL fiyat etiketiyle A101'de 16 Nisan'da satışa çıkacak.

Volta VT5'in özellikleri:

Azami Hız: 45 km/saat

Motor Gücü: 3500 W

Batarya Kapasitesi: 72 V 45 Ah

Şarj süresi: 8-9 saat

Fren sistemi: Ön hidrolik disk/Arka kampana fren

Azami Taşıma Kapasitesi: 275 kg

EURO 5+ standardında

B sınıfı veya herhangi bir ehliyet sınıfı ile kullanılabilir

Boyutlar: U-2945 mm, G-1055 mm, Y-1375 mm

Garanti: 2 yıl

A101’de 329 bin TL’ye elektrikli araç! Volta EV2 özellikleri neler?

Katalogda yer alan bir diğer model olan Volta VM6 elektrikli moped ise 59.990 TL fiyatla satışa sunulacak. Özellikleri şu şekilde:

Azami Hız: 25 km/h

Motor Gücü: 1000 W

Motor Torku: 4,4 Nm

Batarya Kütlesi: 30 kg

Batarya Tipi: VRLA GEL

Batarya Kapasitesi: 60 V 20 Ah

Dijital Hız Göstergesi

Geri Sürüş Modu

Fren sistemi: Ön disk/Arka kampana freni

Boyutlar: U-1900 mm, G-693 mm, Y-1345 mm

Garanti: 2 yıl garanti

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA İLGİ ARTIYOR

Son dönemde artan yakıt fiyatları ve çevre dostu ulaşım ihtiyacı, elektrikli araçlara olan ilgiyi artırdı. Elektrikli otomobil, moped ve bisiklet gibi seçenekler, şehir içi ulaşımda daha ekonomik ve sürdürülebilir çözümler sunuyor.

A101 gibi zincir marketlerin bu ürünleri satışa sunması ise elektrikli ulaşım araçlarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor.

Sıkça Sorulan Sorular Volta EV2 ne zaman satışa çıkacak? Volta EV2, A101’in 16 Nisan 2026 tarihli kataloğu kapsamında satışa sunulacak. Ürünün mağazalarda ve online platformda yer alması bekleniyor.

