Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 102-93 mağlup etti. Bu sonuçla seride durum 2-1'e gelirken, maçın yıldızı 31 sayı kaydeden Shane Larkin oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin üçüncü karşılaşmasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede kazanan taraf 102-93'lük skorla ev sahibi Anadolu Efes oldu.

Maça etkili başlayan iki takım da hücumdaki yüksek yüzdesiyle dikkat çekerken, ilk periyot Anadolu Efes'in 29-26 üstünlüğüyle tamamlandı. Fenerbahçe Beko, ikinci çeyrekte oyuna ortak olmayı başararak devre arasına 50-49 önde girdi.

İKİNCİ YARIYA ANADOLU EFES DAMGASI

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Anadolu Efes, özellikle Shane Larkin ve Jordan Loyd'un skorer performanslarıyla üstünlüğü ele geçirdi. Üçüncü periyodu 76-67 önde tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, son çeyrekte de hata yapmayarak mücadeleden 102-93 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te Shane Larkin 31 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Jordan Loyd 23, PJ Dozier ise 15 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Fenerbahçe Beko cephesinde ise Tarık Biberovic 29, Wade Baldwin 24 ve Talen Horton-Tucker 14 sayıyla mücadele etti.

Bu sonucun ardından seride durum 2-1'e gelirken, Fenerbahçe Beko avantajını korudu. Sarı-lacivertliler serinin bir sonraki maçını kazanması halinde adını finale yazdıracak. Anadolu Efes ise seriyi eşitlemek için parkeye çıkacak.

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