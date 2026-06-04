Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, 5 isimle yolların ayrıldığını duyurdu.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, kulüpten ayrılan isimleri açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 5 isimle yolların ayrıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımızda yeni sezon planlaması kapsamında Luka Marttila, Julio Gomez, Mustafa Cengiz, Halit Kurtuluş ve Fabian Drzyzga ile yollarımız ayrılmıştır. Sporcularımıza kulübümüze yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz" denildi.

KADIN TAKIMI DA DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı da 6 oyuncu ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın oyuncusu Aslı Kalaç, Fatma Beyaz, Sude Hacımustafaoğlu, Bojana Milenkovic ve Dicle Nur Babat ile yollarımız ayrılmıştır. Oyuncularımıza kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer almıştı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Agnieszka Korneluk ise voleybol kariyerini sonlandırdı.

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