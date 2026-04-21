Işın Karaca, nafaka tartışması yaşadığı eski eşi Ural Kaspar ile anlaşmaya vararak boşanan ve kızına kendi soyadını veren İrem Helvacıoğlu’na sosyal medyadan dikkat çeken bir mesajla destek verdi. Karaca “bil ki biz kadınlar aslan gibi evlatlar yetiştiriyoruz. Hem de kendi soyadımızla” yorumunda bulundu.

Geçtiğimiz yıl Sora adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan oyuncu İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar, 1,5 yıllık evliliklerini 4 gün önce tek celsede sonlandırmıştı.

BOŞANMADA ‘SOYADI’ DETAYI

Boşanma sonrası çiftin 6 aylık kızları Sora’nın velayetinin anneye verildiği öğrenildi. Süreçte en dikkat çeken detay ise çocuğa Helvacıoğlu soyadının verilmesi oldu. Edinilen bilgiye göre Ural Kaspar, nafaka veya tazminat ödememek karşılığında kızının annesinin soyadını taşımasını kabul etti.

İrem Helvacıoğlu'nun boşanma protokolünde dikkat çeken ayrıntı! Işın Karaca'dan destek gecikmedi

NAFAKA VE TAZMİNAT PAZARLIĞI

Taraflar arasında geçtiği öne sürülen görüşmede Kaspar’ın, “Tazminat ve nafaka ödemem, çocuğun okul masrafına da karışmam” dediği, bunun üzerine İrem Helvacıoğlu’nun ise “O zaman soyadını da verme” diyerek karşılık verdiği iddia edildi. Görüşmelerin ardından çocuğun soyadıyla ilgili madde boşanma protokolüne eklendi.

IŞIN KARACA’DAN DESTEK MESAJI

Yaşanan gelişmelerin ardından şarkıcı Işın Karaca da sosyal medya üzerinden İrem Helvacıoğlu’na destek verdi. Karaca, “Bu işin erkeği kadını kalmamış. Ama bil ki biz kadınlar aslan gibi evlatlar yetiştiriyoruz. Hem de kendi soyadımızla!” ifadelerini kullandı.

Karaca’nın eski eşi Sedat Doğan ise geçmişte hırsızlık ve dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelmiş, bu süreç sonrası Karaca’nın kızının etkilenmemesi için soyadının değiştirilmesini talep etmişti. Işın Karaca ile Sedat Doğan 2011-2013 yılları arasında evli kalmıştı.

