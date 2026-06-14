Interpol tarafından aranan bir şüpheli, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla yakalandı. İran adli makamlarınca arandığı belirlenen şahsın, uyuşturucu ve kaçakçılık suçları başta olmak üzere çeşitli suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen denetimler sırasında Interpol tarafından aranan bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, R.A. (28) isimli şahıs 14 Haziran 2026 tarihinde havalimanında tespit edildi. Yapılan incelemelerde şüphelinin Interpol tarafından arandığı belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI, İŞLEMLER BAŞLATILDI

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen tahkikatta, R.A.'nın İran adli makamları tarafından arandığı ortaya çıktı. Şüpheli hakkında yapılan sorgulamada uyuşturucu madde suçunun yanı sıra kaçakçılık suçları, vize, ikamet ve çalışma izni ihlalleriyle ilgili çeşitli tahdit kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılırken, ilgili ülkeye iadesine yönelik sürecin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili işlemlerin emniyet birimlerince sürdürüldüğü bildirildi.

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