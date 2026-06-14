AK Parti Manisa İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda farklı partilerden AK Parti'ye katılan 612 kişiye rozet takıldı. Katılımlar arasında İYİ Parti'nin eski Şehzadeler Belediye Başkan adayı Ahmet Karadağ da yer aldı.

AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda farklı siyasi partilerden AK Parti'ye katılan 612 kişiye düzenlenen törenle parti rozetleri takıldı.

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programa AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yanı sıra AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Esgin, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal ile AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut katıldı. İlçe başkanları ve çok sayıda partili de salondaki yerini aldı.

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Program öncesinde salon girişinde Türk bayrakları taşıyan kadınların yürüyüşü ve çiçekli karşılama dikkat çekti. Mehter Takımı'nın konser verdiği etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hayatını kaybeden eski AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen için okunan hatimlerin duasıyla başladı.

Etkinlik kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatını ve AK Parti'nin kuruluşundan bugüne uzanan hizmet sürecini konu alan videolar gösterildi. Ayrıca geçmiş dönem il başkanları ve milletvekillerinin vefa mesajları da katılımcılarla paylaşıldı.

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TAM 612 KİŞİ AK PARTİ'YE KATILDI

Programın en dikkat çeken bölümü ise toplu katılım töreni oldu. Geçtiğimiz yerel seçimlerde İYİ Parti'nin Şehzadeler Belediye Başkan adayı olarak yarışan Ahmet Karadağ'ın da aralarında bulunduğu 612 kişi AK Parti'ye katıldı. Katılımcılar arasında 2 belediye meclis üyesi, 8 belediye meclis üyesi adayı ve 1 yedek belediye meclis üyesinin bulunduğu bildirildi.

Rozet takma töreninin ardından partililere karanfil dağıtıldı. Program, yoğun katılımın olduğu etkinliklerle sona erdi.

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