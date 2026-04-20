Haftanın kitaplarında bu hafta “17 Haziran”, “Antroposen Olayı” ve İçindeki Sesi Sustur” okurları bekliyor

MURAT ÖZTEKİN - Haftanın kitaplarında bu hafta üç kitap öne çıkıyor.

Haftanın kitapları | 17 Haziran

ÇOCUKLUK TRAVMALARI TELEFONUN UCUNDA

İsveçli yazar Alex Schulman’ın “17 Haziran” romanı, Timaş Yayınları etiketiyle raflarda... Schulman’ın aile travması ve çocukluk hafızası temaları devam ettirdiği eserde, merkeze bir öğretmen karakteri konuyor. Bir öğrenciyi darbettiği iddiasıyla vazifeden uzaklaştırılan Vidar, tesadüfen bulduğu eski bir telefon numarasını aradığında, yıllar önce ölmüş babasının sesine ulaşıyor. Bu hattın onu 17 Haziran 1986 tarihine yani çocukluğuna bağladığını fark ediyor. Vidar devamlı aynı güne “telefon ederek” hatıralarına dalıyor. Çocuklukta yaşananların insan hayatına tesirine vurgu yapan eser; minimalist yapısı, geri dönüşlerle dolu anlatısı ve psikolojik derinliği ile dikkat çekiyor. Ancak eserde okuyucunun her sualine cevap verilmiyor...

DÜNYADAKİ KRİZLER ARTIK KALICI MI?

Dünya krize değil, yeni bir devre mi girdi? Christophe Bonneuil ve Jean-Baptiste Fressoz, İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle Türkiye’deki okura sunulan “Antroposen Olayı” adlı çok çok konuşulan eserlerinde çevresel felaketlerin geçici bir durum gibi görmenin yanlış olduğunu; sıcaklık artışları, ekosistem çöküşleri ve kitlesel yok oluşların yeni normaller olduğu fikrini öne çıkarıyor. Bonneuil ve Fressoz, gezegenin geldiği yerin insanlıktan değil, kapitalist genişleme, emperyalizm ve savaş ekonomilerinden kaynaklandığını savunuyor. Eserde çevre tarihî ideolojik çerçevede okunuyor ve farklı devirler ile coğrafyalar tek bir kapitalist anlatı altında ele alınıyor. Kitapta “bilim yoluyla kurtuluş” fikrinin artık mümkün olmadığı, felaket şartları altında yaşamayı öğrenmek gerektiği vurgulanıyor.

ZORLUKLARA RAĞMEN AYAKTA KALMAK

Akademisyen ve SAT Komandosu Dr. İsmail Dut, operasyonel saha tecrübesini ve akademik birikimini “İçindeki Sesi Sustur” adlı kitabında bir araya getirdi. Elma Yayınevi tarafından yayımlanan eser, zihnî dayanıklılık ve kişisel performans alanına temas ediyor. Gerçek görevlerden, zorlu eğitim süreçlerinden ve hayatın kırılma anlarından beslenen kitap, zorluklar karşısında ayakta kalmanın yöntemlerini sunuyor. Eserde aynı zamanda Canik Academy Direktörü Dr. Dut’un hayat yolculuğundan izler mevcut; yazarın çocukluk hayallerinden başlayarak disiplin, kararlılık ve azimle şekillenen bir başarı hikâyesini gözler önüne seriyor. Eser okurlarına “Hayat, vazgeçmeyenlerin zaferidir” mesajını veriyor.

