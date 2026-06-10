Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Doruk Madencilik işçileri ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul’u kabul etti. Bayraktar, işçilerin tüm alacaklarının ödenmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi için sürecin yakından takip edileceğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul ile Doruk Madencilik bünyesinde çalışan maden işçilerini Bakanlıkta kabul etti.

Görüşmede, maden işçilerinin yaşadığı sorunlar ve talepler ele alındı.

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Görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Bayraktar, işçilerin haklarını eksiksiz alabilmesi için ilgili taraflarla temasların sürdüğünü belirtti.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ"

Bayraktar, “İşçi kardeşlerimizin haklarını eksiksiz alabilmesi noktasında ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürüyoruz. Maden emekçilerimizin tüm alacakları ödenene ve mağduriyetleri tamamen giderilene kadar sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.



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