Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gemilerine yönelik el koyma girişimlerine karşı "kararlı karşılık" talimatı verdi. Kaliningrad'ın tüm imkanlarla korunacağını söyleyen Putin, Ukrayna'nın geleceğine ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da Rus Donanması Günü kapsamında düzenlenen toplantıda askeri yetkililerle bir araya geldi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Moiseyev ve filo komutanlarından sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan Putin, özellikle Rus gemilerine yönelik olası müdahaleler konusunda dikkat çeken mesajlar verdi.

Rus lider, ticari gemiler de dahil olmak üzere Rus filosuna yönelik el koyma girişimlerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, bu tür durumlarda uluslararası deniz hukuku çerçevesinde ancak kararlı şekilde hareket edilmesi gerektiğini söyledi. İlgili kurumlara gerekli talimatların verildiğini ifade eden Putin, alınacak önlemlerin etkili olmasını beklediğini dile getirdi.

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"TÜM İMKANLAR KULLANILACAK"

Konuşmasında Rusya'nın Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad bölgesine yönelik tehditlere de değinen Putin, bölgenin güvenliğinin ülkenin sahip olduğu tüm askeri ve stratejik imkanlarla sağlanacağını vurguladı.

Rus donanmasının modernizasyon çalışmalarının süreceğini belirten Putin, filonun yeni nesil silah sistemleriyle güçlendirileceğini söyledi. Deniz kuvvetlerinin Rusya'nın nükleer caydırıcılık kapasitesindeki kritik rolüne işaret eden Putin, donanmanın ülkenin savunma stratejisindeki önemini koruduğunu ifade etti.

"SAVAŞ ER YA DA GEÇ SONA ERECEK"

Putin, Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerinde de dikkat çeken ifadeler kullandı. Rus deniz piyadelerinin cephede ilerlemeyi sürdürdüğünü savunan Putin, bu yıl 20'den fazla yerleşim yerinin Rus güçlerinin kontrolüne geçtiğini öne sürdü.

Batı Ukrayna'nın geçmişte Sovyet lideri Josef Stalin tarafından Ukrayna'ya bırakıldığını iddia eden Putin, söz konusu bölgelerin gelecekte yeniden Polonya, Macaristan ve Romanya ile ilişkilendirilebileceğini savundu. Ukrayna'nın mevcut sınırlarını uzun vadede koruyamayacağını öne süren Rus lider, savaşın ise er ya da geç sona ereceğini söyledi.

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