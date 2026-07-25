Rusya hükümeti, iç piyasadaki akaryakıt arzını güvence altına almak amacıyla benzin ihracatına yönelik yasağın süresini yıl sonuna kadar uzatma kararı aldı.

Rusya, iç piyasadaki akaryakıt arzını korumaya yönelik yeni bir adım attı. Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, benzin ihracatına uygulanan yasağın yıl sonuna kadar uzatılacağını açıkladı.

Novak, hükümet bünyesinde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında alınan karar doğrultusunda, benzin ihracatındaki kısıtlamaların yıl sonuna kadar devam edeceğini belirtti. Dizel yakıt ihracatına getirilen sınırlamanın ise iç piyasadaki dengenin yeniden sağlanmasının ardından kaldırılacağını ifade etti.

ÖNCELİK ÜLKE İÇİNDEKİ İHTİYACI KARŞILAMAK

Rafinerilerin tam kapasiteyle çalışabilmesi için dizel ihracatının önemine dikkat çeken Novak, önceliğin ülke içindeki yakıt ihtiyacının eksiksiz karşılanması olduğunu söyledi. Bu sayede hem üretimin sürdürülebilirliği hem de arz güvenliğinin korunmasının hedeflendiğini vurguladı.

Son dönemde yaşanan akaryakıt sıkıntısının lojistik kaynaklı geçici bir durum olduğunu belirten Novak, hükümetin piyasayı kısa sürede istikrara kavuşturmak için gerekli tedbirleri almaya devam ettiğini dile getirdi.

Rusya'da son aylarda Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle çok sayıda tesis bakım sürecine alınmıştı. Bu gelişmelerin ardından Moskova ve St. Petersburg başta olmak üzere birçok bölgede akaryakıt satışına yönelik çeşitli kısıtlamalar uygulanmaya başlanmıştı.

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