Nesine 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu, sportif direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirdiğini duyurdu.

TFF 3. Lig ekiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu, sportif direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı ve altyapı koordinatörlüğü görevine ise Aydın Demirci'yi getirdi.

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Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Sportif Direktörlüğü görevine Sergen Yalçın ve Altyapı Koordinatörlüğü görevine Aydın Demirci getirilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

İSİM BENZERLİĞİ GÜNDEM OLDU

Ünlü teknik direktör Sergen Yalçın ile yaşanan isim benzerliği sonrası kulübün resmi paylaşımı, sosyal medyada çok konuşuldu.

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