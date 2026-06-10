İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına yönelik eleştirilere sert tepki göstererek, İsrail hükümetini 'soykırımcı' olarak nitelendirdi ve Gazze’de yaşananların insanlık suçu olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çiftçi, İsrail cephesinden gelen tepkilerin 'hakikatin doğruluğunu ortaya koyduğunu' savundu.

Gazze’de yaşananlara da değinen Çiftçi, İsrail’in çocuklar, kadınlar ve siviller üzerinde ağır bir insani kriz oluşturduğunu belirterek, açlık ve susuzluğun bir silah olarak kullanıldığını ve bunun 'insanlık suçu' niteliği taşıdığını ifade etti.

"ÖNCE KENDİ SİCİLLERİNE BAKSINLAR"

Çiftçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Muhterem Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ortaya koyduğu hakikatlerden rahatsız olan soykırımcı Netanyahu ve hükümetinin peş peşe yaptığı açıklamalar, aslında söylenen sözlerin ne kadar yerini bulduğunu göstermektedir.

Gazze’de çocukları, kadınları ve masum sivilleri katleden, açlığı ve susuzluğu bir silah olarak kullanan, tüm dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işleyen bir hükümetin ahlaktan, hukuktan ve insan haklarından söz etmesi tam anlamıyla ibretliktir.

Kudüs sevdasını işgalcilik olarak göstermeye çalışanlar önce kendi sicillerine baksınlar. İşgalin, yayılmacılığın, zorla yerinden etmenin ve toprak gaspının bugün dünyadaki en açık temsilcisi Netanyahu hükümetidir. Gazze’deki katliamların, Batı Şeria’daki gasp politikalarının ve bölgeyi istikrarsızlaştıran saldırıların sorumlusu da yine aynı zihniyettir.

"HAKİKATİ DEĞİŞTİREMEYECEKLER"

Kudüs, bizim inancımızın, tarihimizin ve vicdanımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu sevgiyi çarpıtmaya çalışanlar da, bundan işgalcilik ve yayılmacılık anlamı çıkarmaya çalışanlar da hakikati değiştiremeyecektir.

Türkiye, Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; mazlumun yanında, zalimin karşısında durmaya, Filistin davasını ve Kudüs emanetini kararlılıkla savunmaya devam edecektir."

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