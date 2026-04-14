7 yıl sonra rafta inen Gülistan Doku soruşturmasında 13 gözaltının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Dosya şüphelilerinden Mustafa Türkay Sonel ve Uğurcan Açıkgöz'ın yakın arkadaşı şüpheli Umut Altaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Altaş'ın Mayıs 2022'den beri ABD'de bulunduğu ve o tarihten bu yana Türkiye'ye dönmediği öğrenilirken, hakkında kırmızı bülten çıkarılması bekleniyor.

Tunceli’de 5 Ocak 2020 yılından bu yana kayıp olan, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yıllar sonra yeni bir gelişme yaşanmıştı.

Raftan inen dosya kapsamında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon düzenlenmiş, 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun İzmir’de gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Gözaltı kararı verilen 13 kişinin arasında dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişliği yapan Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Doku’nun sevgilisi Zeinal Abakarov’un da yer almıştı. Soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Mustafa Türkay Sonel ile Uğurcan Açıkgöz'ün yakın arkadaşı şüpheli Umut Altş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılığın Altaş hakkında kırmızı bülten çıkartması bekleniyor. Altaş'ın Mayıs 2022'den beri ABD'de bulunduğu ve o tarihten bu yana Türkiye'ye dönmediği öğrenildi.

"YENİDEN ELE ALINIYOR"

Soruşturma hakkında son durumu değerlendiren Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır" demişti.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer vermişti:

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızca önemli bir adım atılmış; çok yönlü yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır.

Gözaltına alınan isimler şu şekilde:

Kişi İlişki / Görev Zeinal Abakarov Gülistan’ın sevgilisi olduğu belirtilen şahıs Engin Y. Zeinal’ın eski polis olan üvey babası Cemile Y. Zeinal’ın annesi Uğurcan A. Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı, kamera kaydında yer alan şahıs Erdoğan E. O dönem Tunceli İl Özel İdarede çalışan kişi Mustafa Türkay Sonel Dönemin Tunceli Valisi, halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu Gökhan E. İhraç olan eski polis memuru, Vali ve korumasıyla bu süreçte irtibatı olan şahıs Savaş G. Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli Süleyman Ö. Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli Celal A. --- Nurşen A. ---

DOKU AİLESİNİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen ise soruşturmaya ilişkin şunları söylemişti:

Gülistan Doku'nun soruşturması 05.01.2020 tarihinde Gülistan Doku'nun zorla kayıp edilmesi adına Diyarbakır'da Tunceli'ye gelen ailesinin şikayeti üzerine 06.01.2020 tarihinde başlamıştır. Bu soruşturma erken aşaması biliyorsunuz sadece hürriyeti tehdit suçlaması ile yürütülüyordu. Buna bağlı olarak da gerçekten de etkin ve etkili soruşturma yürütülmüyordu. Dosyamızın, girdiğimizde aşamasında bir yıldır gerçekten dosya insan öldürme şeklinde ele alındı ve buna bağlı olarak tedbirler de sertleşti. Bu geldiğimiz aşamada da soruşturmanın birinci dalgası olarak tarif edebileceğimiz bir gözaltı kararları verildi. Gözaltı kararlarının da tutuklamaya yönelik olduğunu değerlendiriyoruz.

“DOSYADA GİZLİLİK VAR”

Avukat Ali Çimen “Şu an dosyada gizlilik var, daha fazla ayrıntı vermem mümkün değil. Faillerin sorgusu yapıldıktan sonra yine ayrıntılı bir şekilde değerlendirmemizi yapacağız" dedi.

