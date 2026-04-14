Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Gülistan Doku soruşturmasında oğlu Mustafa Türkay S.'nin gözaltına alınması üzerine sessizliğini bozdu. Oğlunun olay tarihinde lise öğrencisi olduğunu ve maktulü tanımadığını belirten Sonel, "Olayın aydınlatılması lazım. Bana yönelik ortaya atılan bu iddialar tamamen iftiradır. Bu konuda sonuna kadar mücadele edeceğim ve hukuki haklarımı kullanacağım." dedi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Gülistan Doku dosyasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, kamuoyunda uzun süredir tartışılan iddiaları ve dosyanın seyrine dair soru işaretlerini, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e doğrudan sordu. Burhan, bir ihmal ya da kasıt olup olmadığı, olayda ismi geçen şahısların korunup korunmadığı ve özellikle Sonel’in oğluna yönelik iddiaları gündeme getirerek net cevaplar istedi.

"OĞLUM O YILLARDA LİSE ÖĞRENCİSİYDİ"

Hakkındaki iddialara cevap veren Tuncay Sonel, ailesi ve kendisi üzerinden yürütülen spekülasyonlara sert tepki gösterdi. Olayla hiçbir bağının bulunmadığını vurgulayan Sonel, şu ifadeleri kullandı:

"Benim oğlum Gülistan Doku'yu tanımaz, onun sevgilisini de tanımaz. Oğlum o yıllarda lise öğrencisiydi, nasıl bu olayla ilgisi olabilir? Ben de tanımıyorum."

"İDDİALAR TAMAMEN İFTİRADIR"

Sonel, Doku'nun ailesine yardımcı olduğunu ifade ederek, "Olayın aydınlatılması lazım. Bana yönelik ortaya atılan bu iddialar tamamen iftiradır. Bu konuda sonuna kadar mücadele edeceğim ve hukuki haklarımı kullanacağım." dedi.

GÜLİSTAN DOKU'NUN KAYBOLMASI

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. 21 yaşındaki genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler arama başlatmış ancak bir sonuç elde edilememişti.

ESKİ VALİNİN OĞLU GÖZALTINA ALINMIŞTI

Aradan geçen sürenin ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay S. ve Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal A'nın aralarında bulunduğu 12 şüpheli dün gözaltına alınmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası