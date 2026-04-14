Gülistan Doku soruşturmasında 7 ilde 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında dönemin Tunceli Valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu öğrenildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sık sık vurguladığı "güçlüye dokunulmaz algısını kıracağız" sözlerinin ardından gece saatlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: 7 ilde 13 gözaltı! Aralarında eski Tunceli Valisi'nin oğlu da var

2020 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, cinayet şüphesi kapsamında 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: 7 ilde 13 gözaltı! Aralarında eski Tunceli Valisi'nin oğlu da var

VALİNİN OĞLU DA GÖZALTINDA

Aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de bulunduğu toplam 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: 7 ilde 13 gözaltı! Aralarında eski Tunceli Valisi'nin oğlu da var

SIR PERDESİ ARALANIYOR MU?

Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinde erkek arkadaşı Zainal Abarakov’un çalıştığı kafeden ayrılarak minibüse binen ve en son Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken görüntüsü araç içi kamerasına takılan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan o tarihten beri haber alınamıyor.

