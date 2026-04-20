Giresun'un Görele ilçesinde şehir merkezine inerek kısa süreli paniğe neden olan ve kontrolsüz şekilde koşmaya başlayan bir karaca, önce park halindeki bir minibüse, ardından da seyir halindeki başka bir araca çarptı. Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, art arda iki araca çarptıktan sonra çarpmanın etkisiyle yön değiştiren ürkmüş hayvan hızla bölgeden uzaklaşarak gözden kaybolurken, yaşanan bu ilginç olay sonucunda araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Haberle İlgili Daha Fazlası