Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi Acıpayam Bulvarı üzerinde trafiğin yoğun olduğu bir güzergahta ters yönde ilerleyerek trafiği birbirine katan kadın sürücü, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye attı. Olayı kayda alan çevredeki vatandaşların "Ters şeritte araç, ablam ne yapıyorsun ters şeritte ablam" şeklindeki şaşkın tepkilerine neden olan olayın ardından inceleme başlatan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, henüz plakası bilinmeyen otomobilin sürücüsünü tespit ederek şahsa 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-İ maddesi kapsamında idari para cezası uyguladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası