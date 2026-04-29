Gülistan Doku’nun ailesinin avukatı Ali Çimen, dosyaya ilişkin yeni bir iddiayı gündeme taşıdı. Mustafa Türkay Sonel’in Gülistan Doku ile temasının olduğunu gösteren iş yerine ait 6 saatlik görüntü kaydının gizlendiğini öne sürdü. Çimen, bu kayıtların resmi tutanaklara yansımadığını söyledi.

Türkiye Tunceli’de sırra kadem basan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu konuşurken, Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, bazı iddialarla çarpıcı detaylara dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Avukat Çimen, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in görüldüğü son gece Gülistan Doku ile temas kurduğunu öne sürdü.

Mustafa Türkay Sonel

6 SAATLİK KAYDI KİM SAKLADI?

Avukat Çimen “Baş şüpheli M. Sonel ile Gülistan’ın 04.01.2020 tarihinde, yani öldürme olayından 1 gün önce Gülistan’ın çalıştığı kafe de temaslarının ( baş şüpheli gelince Gülistan hızlıca işi bırakıp çıkıyor) olduğunu gösteren Baymak adlı iş yerinin 6 saatlik görüntü kaydını kim sakladı? Bu nasıl olabilir?” dedi.

Gülistan Doku

"TUTANAKARA YANSIMADI"

Doku ailesinin avukatı, bu kayıtların resmi tutanaklara yansımadığını öne sürdü. Çimen, o dönem bölgeye giden polisin hard diski teslim ederken "Herhangi bir görüntü yok" şeklinde tutanak tuttuğu ancak JASAT tarafından yapılan incelemede 6 saatlik görüntünün ortaya çıktığını belirtti.

“HTS BAZLI RAPORA İTİRAZ”

Bir paylaşım daha yapan Avukat Ali Çimen, savcılığa sundukları bir dilekçenin detaylarını şöyle açıkladı:

5 aydır yaptığımız ve henüz değerlendirilmeyen taleplerimizin karara bağlanması ve yerine getirilmeyen savcılık kararları (zorla getirme ve güvenlik kamara görüntülerin raporlandırılması, şüpheli olarak E. YÜCER in dosyaya eklenmesi, HTS bazlı rapora itirazlarımızın) değerlendirilmesi “savcılığa sunduğumuz 13.04.2021 tarihli dilekçemizden bir kesit.

Avukat Çimen, aynı zamanda Altaş ailesinden görüşmelerde adı geçen ve fakat soruşturmaya dahil edilmemiş aile fertlerine yönelik şikayette bulunacaklarını belirtti.

Gülistan Doku soruşturmasında ‘kayıp görüntü’ iddiası! 6 saatlik kayıt nerede?

“İKİNCİ DALGA OPERASYONU BEKLİYORUZ”

Avukat Ali Çimen, Erzurum Barosu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeni gözaltılar olabilir mi?" sorusuna şu cevabı vermişti:

Şüphelilerin, yani faillerin verdiği beyanlar, bazı kişileri işaret ediyor. Orada görev alan dönemin kolluk amirlerinin, onların sorumlu olduğu söyleniyor. Bu yönüyle tabii onların da dosyaya dahil olması lazım. Durumlarını belirten dilekçe vermeleri gerekir. İkinci dalga operasyonu bekliyoruz çünkü dosyada gerçekten de tutulan tutanakların tamamı düzmeceydi. Bu yönüyle dosyada görev almış Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Hanım'ın dönemi hariç, diğer dönemde görev yapmış tüm soruşturmacılar şu an şüphe altındadırlar. Yargılanıp aklanmaları gerekir.

Mustafa Türkay Sonel

GÜVENLİK GÜÇLERİ İZ SÜRÜYOR

Son olarak soruşturma kapsamında Tunceli'de güvenlik güçleri, 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun cesedinin bulunması için kırsalda yoğun arama çalışması başlatmıştı. Sağlık ve ormanlık alanların yanı sıra kaya oyukları ile mağaraları arayan ekipler, şüphelendikleri noktaları yer altı görüntüleme cihazıyla kontrol etmişti. Ekipler, özellikle arama çalışmalarını Mazgirt Peri Suyu bölgesi ve Pertek'in Koçpınar köyü çevresinde artırmıştı.

