Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi’nin oğlu Mustafa Türkay Sonel’in ilk ifadesi ortaya çıktı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Sonel’in tüm kritik sorulara 'Hatırlamıyorum' cevabını verdiğini, çelişki dolu profesyonel savunma yaptığını belirtti. Sonel ifadesinde “Gülistan Doku’yu şahsen tanımıyorum, kendisiyle görüşmedim, hiçbir iletişimim olmadı ve sosyal medya hesaplarından herhangi bir veri silmedim. İddia edilen tecavüz olayıyla hiçbir ilgim ve bilgim yoktur" diyerek suçlamaları reddetti.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada tutuklanan, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in ilk ifadesi ortaya çıktı.

Mustafa Türkay Sonel

"GÜLİSTAN'I TANIMIYORUM"

"Kasten öldürme" suçundan tutuklanan Mustafa Türkay Sonel, “Gülistan Doku’yu şahsen tanımıyorum, kendisiyle hiçbir yerde görüşmedim, hiçbir iletişimim olmadı ve sosyal medya hesaplarından herhangi bir veri silmedim. İddia edilen tecavüz olayıyla hiçbir ilgim ve bilgim yoktur" diyerek suçlamaları reddetti.

"ÇELİŞKİ DOLU ‘PROFESYONEL SAVUNMA”

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "Cinayet şüphelisinden Gülistan Doku dosyasında çelişki dolu ‘profesyonel’ savunma” notunu düşerek ifadeye dair detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Gülistan Doku

"TAKTİKSEL MAĞDURİYET ÇABASI"

Atik “Tunceli Valisi’nin oğlu Mustafa Türkay Sonel, tüm kritik sorulara 'Hatırlamıyorum' cevabı verdi. Sonel’in jandarma ifadesinde savunmadan ziyade taktiksel “inkâr, itibarsızlaştırma ve mağduriyet üretme” çabası görüldü” dedi.

Fatih Atik, dikkat çeken noktaları şöyle işaret etti:

Konu Detaylar Gizli Tanığın İddiaları Gençlik Merkezi’nde yaşandığı iddia edilen olaylar hakkında savcılık soruşturması. Şüpheli Beyanı Şüpheli, olayları hatırlamadığını ve orada bulunmadığını iddia etti, ancak baz kayıtları orada olduğunu gösterdi. Ceset Taşıma Bulguları Jandarma raporu ve gizli tanık ifadesi, ceset taşıma bulgularının örtüştüğünü ve şüphelinin suçu işlediği kanaatine varıldığını gösteriyor. Kuvvetli Suç Şüphesi Daraltılmış baz raporları, şüpheye yer bırakmayacak derecede net sonuçlar ortaya koydu. Delil (Sarı Saltuk Viyadüğü) Gülistan Doku’nun kaybolduğu saatlerde Sonel’in, Umut Altaş ve Şükrü Eroğlu ile aynı noktada (Sarı Saltuk Viyadüğü) teknik olarak kanıtlandı; bu durumun tesadüf olmadığı belirtildi. Delilleri Yok Etme Girişimi Gülistan Doku’ya ait sim kartın usulsüz şekilde ele geçirilip Ankara’ya gönderilmesi ve dijital verilerin silinmesi sürecinde Sonel ve yakın çevresinin doğrudan rol oynadığına dair somut bulgulara yer verildi.

ARKADAŞINI YALANLADI

Sonel’e hakkında yakalama kararı çıkarılan arkadaşı Umut A.’nın ağabeyi Silar Altaş'ın “Anlattığına göre Türkay, ‘Kız hamile kaldı, ben de kafasına sıktım' demiş. Kardeşim ‘Birini öldürmüş bir adamdan korktum. O yüzden sesimi çıkaramadım’ dedi” ifadesi de soruldu.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel

"10.000 DOLAR BORÇ İSTEDİ"

Sonel ise “Umut A.'nın "birini vurdum" dediğime dair iddiaları tamamen yalandır; kendisi yaklaşık 6-7 ay önce benden 10.000 dolar borç para istemişti ve ben bu parayı vermeyeceğimi söylemiştim. Bahsi geçen yol Tunceli'deki tek ana yoldur, biz arkadaşlarımızla sürekli araba turu yaparız ve o gün benim için sıradan bir gündür, özel olarak ne yaptığımı hatırlamam mümkün değildir. Ben uyuşturucu ve alkole tamamen karşı biriyim” cevabını verdi.

GENÇLİK MERKEZİ SORUSU

“Gençlik merkezine gidip gitmediğimi hatırlamıyorum, büyük ihtimalle gitmemişimdir” diye belirten Sonel, “Bu olayda ismimin geçmesinin tek sebebi babamın vali olmasıdır; bana ve aileme karşı yapılmış bir itibar suikastidir” diyerek kendini savundu.

TUTUKLU SAYISI 10'A ÇIKTI

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in de aralarında bulunduğu 15 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Munzur Üniversitesi'nin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ile Uğurcan A. ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığınca açığa alınan ve Elazığ'da gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel, Erzurum'a getirilmişti. Mustafa Türkay Sonel, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı. Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı olduğu belirtilen ve ABD'de bulunan şüpheli Umut A. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Tutuklanan Kişiler Eski polis Gökhan Ertok Eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı Celal Altaş Nurşen Arıkan Ferhat Hanedan Güven Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov Doku'nun erkek arkadaşının annesi Cemile Yücer Eski polis olan üvey baba Engin Yücer Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel

