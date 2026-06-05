Yalova’da kayıp olarak aranan 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Yusuf Gezek’in cansız bedeni deniz kıyısında bulundu. Akasya Plajı’nda vatandaşların ihbarı üzerine başlatılan incelemede çocuğun kimliği tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Akasya Plajı'nda kıyıya bir çocuk cesedi vurduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Kayıp 9 yaşındaki Yusuf Gezek’ten acı haber: Cesedi bulundu

CANSZ BEDENİ DENİZ KIYISINDA BULUNDU

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cansız bedenin, dün kayıp başvurusu yapılan Yusuf Gezek'e (9) ait olduğu tespit edildi. Bölgede savcı ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. İncelemenin ardından çocuğun cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayıp 9 yaşındaki Yusuf Gezek’ten acı haber: Cesedi bulundu

Boğulduğu tahmin edilen Yusuf Gezek'in ailesinin yaklaşık 4 ay önce Şanlıurfa'dan Yalova'ya taşındığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kayıp 9 yaşındaki Yusuf Gezek’ten acı haber: Cesedi bulundu

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