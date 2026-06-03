20 yıllık faili meçhul çözüldü! Kayıp kadın kimsesiz mezarlığından çıktı, Bakan Gürlek duyurdu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir faili meçhul dosyanın daha çözüldüğünü duyurdu. Bafra’da kimsesizler mezarlığına defnedilen kimliği belirsiz kadının, 20 yıldır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- Gülcan Yazıcı'nın kimliksiz defnedilen cesedinin kimliği, DNA eşleşmesi ile 2006 yılından sonra tespit edildi.
- Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve adli süreç başlatıldı.
- Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda çalışmalar yürütülüyor.
- Ülke genelinde 75 ilde 638 faili meçhul dosya ve 693 maktule ilişkin inceleme süreci başlatıldı.
Kısa süre önce faili meçhul dosyaların yeniden raftan indiği müjdesini veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni bir faili meçhulün daha aydınlatıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, 2006 yılından bu yana kimliği tespit edilemeyen, kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı’ya ait olduğunu duyurdu.
3 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Gürlek “Kapsamı genişletilen araştırmalarla 1000 kişilik kayıp listesi ve tüm bağlantıları iğneyle kuyu kazar gibi inceleyen ekiplerimiz, DNA eşleşmesiyle gerçeği gün yüzüne çıkarmıştır. Gülcan Yazıcı’nın öldürülmesine ilişkin şüpheli 3 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş ve adli süreç başlatılmıştır” dedi.
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Gürlek, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında soruşturmanın titizlikle sürdüğü mesajını verdi.
“HİÇBİR DOSYAYI BIRAKMAYACAĞIZ”
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürlek “Bakanlığımız bünyesinde hayata geçirdiğimiz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde yaşanan bu gelişme; devletimizin hiçbir dosyayı karanlıkta bırakmayacağının en somut kanıtıdır” diyerek araştırma başkanlığının önemine dikkat çekti.
75 İLDE 638 DOSYA AÇILDI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, kısa süre önce faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik çalışmalara başlandığını duyurmuştu. Bakan Gürlek, “Ülke genelinde gerçekleştirdiğimiz taramalar neticesinde, 75 ildeki 638 dosya ve 693 maktule ilişkin kapsamlı inceleme sürecini başlattık. Delile dayalı, titiz analiz ve güçlü koordinasyon ile cezasızlığa geçit vermeyeceğiz” diye vurgulamıştı.