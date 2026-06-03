Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir faili meçhul dosyanın daha çözüldüğünü duyurdu. Bafra’da kimsesizler mezarlığına defnedilen kimliği belirsiz kadının, 20 yıldır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kısa süre önce faili meçhul dosyaların yeniden raftan indiği müjdesini veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni bir faili meçhulün daha aydınlatıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, 2006 yılından bu yana kimliği tespit edilemeyen, kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı’ya ait olduğunu duyurdu.

20 yıllık faili meçhul çözüldü! Kayıp kadın kimsesiz mezarlığından çıktı, Bakan Gürlek duyurdu

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Gürlek “Kapsamı genişletilen araştırmalarla 1000 kişilik kayıp listesi ve tüm bağlantıları iğneyle kuyu kazar gibi inceleyen ekiplerimiz, DNA eşleşmesiyle gerçeği gün yüzüne çıkarmıştır. Gülcan Yazıcı’nın öldürülmesine ilişkin şüpheli 3 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş ve adli süreç başlatılmıştır” dedi.

20 yıllık faili meçhul çözüldü! Kayıp kadın kimsesiz mezarlığından çıktı, Bakan Gürlek duyurdu

Gürlek, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında soruşturmanın titizlikle sürdüğü mesajını verdi.

20 yıllık faili meçhul çözüldü! Kayıp kadın kimsesiz mezarlığından çıktı, Bakan Gürlek duyurdu

“HİÇBİR DOSYAYI BIRAKMAYACAĞIZ”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürlek “Bakanlığımız bünyesinde hayata geçirdiğimiz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde yaşanan bu gelişme; devletimizin hiçbir dosyayı karanlıkta bırakmayacağının en somut kanıtıdır” diyerek araştırma başkanlığının önemine dikkat çekti.

75 İLDE 638 DOSYA AÇILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kısa süre önce faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik çalışmalara başlandığını duyurmuştu. Bakan Gürlek, “Ülke genelinde gerçekleştirdiğimiz taramalar neticesinde, 75 ildeki 638 dosya ve 693 maktule ilişkin kapsamlı inceleme sürecini başlattık. Delile dayalı, titiz analiz ve güçlü koordinasyon ile cezasızlığa geçit vermeyeceğiz” diye vurgulamıştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek

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