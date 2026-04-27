Adana'da 2017 yılında bir mezarlıkta kurşun yağmuruna tutularak katledilen oto tamircisi Ufuk Altun, Eser Binen ve üniversite öğrencisi Refik Bingül'ün faili meçhul kalan dosyası, 9 yıl sonra yeniden gündemde. Adalet Bakanlığı'nın eski dosyaları incelemeye almasıyla umutlanan aileler, katillerin bir an önce bulunmasını bekliyor. Yaklaşık 30 boş kovanın bulunduğu olay yerinde, saldırganların kimliği aradan geçen yıllara rağmen hâlâ gizemini koruyor.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde, 26 Ocak 2017 tarihinde sabah saatlerinde bir mezarlık görevlisi, kaza yapmış otomobilin şoför koltuğunda 1 kişi ile araç çevresinde 2 kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı incelemede cesetlerin 1 gün önce evlerine gitmeyen ve sabah saatlerinde kayıp başvurusu yapılan oto tamircisi Ufuk Altun (38), Eser Binen (36) ve üniversite öğrencisi Refik Bingül'e (18) ait olduğunu belirlemişti.

9 YILDIR FAİL BULUNAMADI

Olay yerini güvenlik şeridi ile çeviren ekipler, uzun namlulu silah ve tabancadan çıktığı değerlendirilen yaklaşık 30 adet kovanı tek tek toplayarak inceleme başlattı. Ancak aradan geçen 9 yıla rağmen olayın failleri tespit edilemedi.

Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul dosyaları yeniden incelemeye alması ve kamuoyunda yankı uyandıran bazı olaylarda ilerleme sağlanması, hayatını kaybeden Eser Binen'in ailesini de umutlandırdı.

Eser Binen

"SANKİ YER YARILDI, İÇİNE GİRDİLER"

Acılı anne Zöhre Binen (67), yaşadıkları acının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, gözyaşları içinde şu ifadeleri kullandı:

"Katiller bulunmadı, ben ona yanıyorum. Sanki yer yarıldı, içine girdiler. Olay mezarlıkta oldu. Benim oğlum hayatta bir yere gitmezdi. Nasıl olduysa Ufuk götürmüş. Her gün ölüp ölüp diriliyorum. Hastalandım, ne hallere geldim. Önce Rabbime, sonra Adalet Bakanı'na güveniyorum. İnşallah failler yakalanacak. Bazı olaylar çözüldü, failler yakalandığı için seviniyorum. İnşallah bizim failler de yakalanır. Televizyonda çıkan haberi gördük, 'inşallah bizim de katiller bulunur' dedik. Rabbim oğlumun kanını yerde bırakmasın."

Eser Binen'in annesi Zöhre Binen

Anne her gün mezara gittiğini belirterek, "Yaz kış demeden gidiyordum ama artık hastalandım, aşağıya bile inemiyorum. Hayalleri vardı; bir evi olsun, evlenip çocuk sahibi olmak istiyordu. Evini yaptırmıştı ama hiç oturamadı." dedi.

