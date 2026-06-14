Yargıtay, bir boşanma davasında emsal bir karar açıkladı. Yargıtay, eşi için “Ben çocuk avutuyorum. Eşimi sevmiyorum sevgim bitti” diyen kadını kusurlu buldu. Yargıtay, kadının eşini aşağıladığını vurguladı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında, dikkat çeken bir karara imza attı. Bursa’da bir çift ‘şiddetli geçimsizlik’ nedeniyle birbirinden davacı olarak Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

Boşanma sebebi 2 kelime! Yargıtay’da emsal karar, söyleyen eşi kusurlu buldu

ÇİFT BOŞANDI

Mahkeme, eşine şiddet uygulayan erkeği kusurlu bulup, davacı karşı davalı kadının davasını kabul edip çifti boşadı. Karar sonrası davacı erkek temyiz müracaatında bulundu.

Boşanma sebebi 2 kelime! Yargıtay’da emsal karar, söyleyen eşi kusurlu buldu

KADIN DA KUSURLU

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, oy birliği ile emsal bir karara imza attı. Yargıtay “Seni sevmiyorum, sevgim bitti' diyen kadını kusurlu buldu.

Boşanma sebebi 2 kelime! Yargıtay’da emsal karar, söyleyen eşi kusurlu buldu

“SEVMİYORUM, SEVGİM BİTTİ”

Yargıtay'ın kararında, şu ifadelere yer verildi:

Mahkemece evlilik birliğinin sarsılmasına yol açan olaylarda, davalı-karşı davacı erkek tam kusurlu kabul edilerek erkeğin boşanma davasının reddine, kadının davasının kabulüyle boşanmaya karar verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı-karşı davalı kadının davasının kabulüyle boşanmaya karar verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı-karşı davalı kadının başkalarının yanında eşini kastederek ‘Ben çocuk avutuyorum, biz çocuğa bakıyoruz demek suretiyle eşini aşağıladığı ve ben eşimi sevmiyorum sevgim bitti' dediği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre, erkek de dava açmakta haklıdır. Öyleyse, erkeğin davasının da kabulü ile boşanmaya karar verilmesi gerekirken, davasının reddi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

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