12. Yargı Paketi ile boşanma davalarında iki aşamalı yargılama dönemi başlıyor. Yeni düzenleme kapsamında boşanma davalarında "iki aşamalı yargılama" ve "aile arabuluculuğu" sistemlerinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Peki sistem nasıl işleyecek? İşte detaylar…

2026 yılının ilkbahar aylarında TBMM'ye sunulması beklenen ve hazırlıkları devam eden 12. Yargı Paketi’ndeki yenilikler ile boşanma davalarının yıllarca sürmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni düzenleme kapsamında boşanma davalarında "iki aşamalı yargılama" ve "aile arabuluculuğu" sistemlerinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Peki iki aşamalı yargılama nasıl olacak? Avukat Yasin Ulu, 12. Yargı Paketi’ndeki detayları değerlendirerek açıkladı.

Nafaka, tazminat bekleyenler dikkat! Boşanma davalarında yeni dönem! Velayet birinci, nafaka ikinci aşamada

VELAYET BİRİNCİ AŞAMADA

Yeni paketle birlikte birinci aşamada mahkeme öncelikli olarak tarafların boşanmasına ve velayet gibi acil durumlara hükmedecek. Nafaka, maddi ve manevi tazminat ile mal paylaşımı gibi çekişmeli mali uyuşmazlıklar ise ikinci aşamada veya ayrı bir dava dosyası üzerinden değerlendirilecek.

ARABULUCU DETAYI

Öte yandan çekişmeli davalarda aile arabuluculuğu müessesesi devreye girecek. Yeni düzenleme ile taraflar boşanma konusunda hemfikir ise süreç hızlıca sonuçlanırken, maddi ve hukuki anlaşmazlıklar ayrı bir aşamada görülmeye devam edecek.

“NAFAKA, VELAYET, TAZMİNAT…”

Avukat Yasin Ulu, 12. Yargı Paketi ile boşanma süreçlerinin hızlanacağını belirterek şunları söyledi:

Bu paketteki ana hedefin yargılama sürelerinin kısaltılması ve mahkemelerin iş yoğunluğunun azaltılması olduğunu görüyoruz. Anlaşmalı boşanmada her iki taraf da tam bir mutabakat sağladığı için tek celsede boşanma gerçekleşiyor. Asıl problem, her iki tarafın boşanmayı istediği fakat boşanmanın sonuçlarında anlaşamadığı durumlarda ortaya çıkıyor. Nafaka, velayet, tazminat ve mal paylaşımı gibi konulardaki anlaşmazlıklarda yeni paket devreye giriyor. Düzenleme, şayet her iki taraf da boşanmayı istiyorsa boşanmanın hızlıca karara bağlanarak kesinleşmesini öngörüyor. Boşanmanın sonuçları olan velayet, nafaka, tazminat ve mal paylaşımı gibi konuların yargılamasına ise devam edilecek.

“AVANTAJ SAĞLAYACAK”

Avukat Ulu "Boşanmanın sonuçları 8-10 yılı bulabildiği için kişiler mutlu olmadıkları bir evlilikte uzun süre kalmak zorunda kalmayacak. Her iki taraf boşanmayı istediğinde derhal bir uzlaştırmacı tarafından boşanma gerçekleşecek” dedi.

“RET KARARIYLA KARŞILAŞABİLİRSİNİZ”

“Madem boşanmalar hızlanıyor, o zaman basit bir dava dilekçesiyle hemen boşanmayı sağlayabilirim” düşüncesinin yanlış olduğunu belirterek, “Şayet boşanma davalarını delilsiz, hazırlıksız ve boş bir dilekçe ile açarsanız, aynı hızla ret kararıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tasarı Meclis'e sunulduktan sonra en kısa sürede yasalaşacaktır" dedi.

