12. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni yargı paketiyle ilgili çalışmalar sürdürülürken 12. Yargı Paketi'nin ne zaman yasalaşacağı merak konusu oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuya ilişkin yaptığı açıklamalar kamuoyunun dikkatini çekti.

12. Yargı Paketi'nin maddeleri gündeme geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, grup toplantısı öncesinde pakete ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanan düzenlemenin içeriğine yönelik araştırmalar da hız kazandı.

12. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri! 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK, MADDELERİ NELER?

2025'in sonunda yürürlüğe giren 11. Yargı Paketi, 31 Temmuz 2023'ten önce suçu kesinleşen hükümlüler için erken tahliye imkanı tanıdı. Daha kapsamlı bir infaz düzenlemesi amaçlayan 12. Yargı Paketi'nin ise önümüzdeki süreçte TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. AK Parti Grup Başkanlığı tarafından hazırlanacak çalışmanın, yılın ilk çeyreğinde Meclis Başkanlığı'na sunulması planlıyor.

12. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri! 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

12. YARGI PAKETİNDE AF VAR MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, grup toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada 12. Yargı Paketi'nde af düzenlemesinin yer almadığını belirtti. 12. Yargı Paketi'nin, hazırlık sürecinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki dönemde TBMM gündemine taşınması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası