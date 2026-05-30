'Seninle Bir Dakika' adlı şarkıyla 1975 yılında Türkiye'yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Semiha Yankı, Kurban Bayramı'na ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Yankı “Bu bayram benim bayramım değil. O yüzden kutlamıyorum” sözleriyle tepki çekti.

Şarkıcı Semiha Yankı, Kurban Bayramı'na ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Bayramı kutlamadığını açıklayan Yankı'nın sözlerine yorum yağdı.

“KUTLAMIYORUM”

Kurban Bayramı'nı kutlamadığını belirten isim, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu bayram benim bayramım değil. O yüzden kutlamıyorum" ifadelerini kullandı. Yankı'nın sözleri bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilirken, paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

“SİZE NE KARDEŞİM”

Gelen tepkilerin ardından yeniden açıklama yapan Semiha Yankı, “Bu bayramı sevmiyorum dedim ortalık karıştı. Size ne kardeşim ben sevmiyorum. Sevmek zorunda değilim. Siz istediğinizi sevin bana ne...” dedi.

